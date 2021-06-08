Teknolojinin gelişmesi ve bunun etkisiyle yaşanan değişimler pek çok sektörde yeni meslek gruplarının ortaya çıkmasına neden oldu. Sağlık sektöründe son yıllarda pek çok farklı meslek gruplarından bahsedilmeye başlandı. Sağlık sektörünün yeni meslek gruplarından biri olan paramedik mesleği ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik.

PARAMEDİK NE DEMEK?

Paramedik kelimesi, sağlık sektöründe hastaya, hastaneye girmeden önceki ilk müdahaleyi yapan sağlık personellerini tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

PARAMEDİK NEDİR?

Paramedik mesleğini icra edenler zaman zaman ambulans personeli ya da Acil Bakım Teknikeri olarak da anılırlar. Tüm ambulans personelleri paramediktir denemez. Acil Tıp Teknisyenlerinin de ambulanslarda görev yaptığını belirtmek gerekir. Herhangi bir yaralanma, kriz, acil müdahale gereken durumlarda hastaneden önce hastaya ilk müdahaleyi yapan ekipler genelde paramediklerdir.

PARAMEDİK NE İŞ YAPAR?

Kariyer Sitelerinde karşılaşılan paramedik iş ilanları paramedik mesleğinin iş tanımı üzerine araştırmaları arttırmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan Paramedik mesleğinden olanlar sahada doktorun en büyük yardımcısı, doktorun olmadığı durumlarda da doktorun sahip olduğu yetkilerin bir kısmına sahip olan tek kişidir.

Hastanın ya da yaralının olay yerindeki ilk değerlendirmesini paramedikler yapar.

Paramedik mesleğinden olanlar oksijen uygulayabilir, hastayı entübe edebilir, ıntravenöz ve intraossöz girişimi yapabilir, EKG çekebilir, nakil durumunda hastanın nakile hazır hale gelmesine, doğum durumunda hastanın doğumuna yardımcı olur.

Kritik durumlarda olay yerinde yapılacak ilk müdahale, hatta hastanın ya da yaralının ihtiyacı olan tedaviye acil başlanması kararını paramedikler verir.

Hasta ya da yaralı için en uygun ve en yakın hastane aranırken paramedikler bir yandan da ilk tedaviyi uygulamaya başlarlar. Ambulans uygun hastanenin acil servisine geldiğinde hastaya ilk dokunuş tamamlanmış olur.

Paramediklerin diğer ambulans personellerinin aksine sadece doktorda yetkisi bulunan bazı ilaçları da kullanma yetkisi bulunur. Ayrıca paramedikler hastanelerin acil servislerinde de çalışabilirler.

PARAMEDİK TABAN PUANLARI

Paramedik mesleği için eğitim süresi 2 yıl. TYT puanıyla tercih yapılan Paramedik bölümü pek çok devlet üniversitesinde ve vakıf üniversitesinde bulunuyor. Üniversites sınavlarına hazırlanan öğrenciler tarafından merak edilen Paramedik bölümü taban puanları 373,28284-177,59489 puanları arasında değişiyor. 2021 Paramedik taban puanlarına göre Paramedik bölümünün en yüksek puanlı üniversitesine girmek için geçtiğimiz yıl 171.355 civarı başarı sıralamasına sahip olmak yeterli olmuş.

PARAMEDİK ATAMA PUANLARI

Paramedik bölümünden 2 yılın sonunda mezun olan adaylar KPSS sınavına girerek atanma için tercih yapabilir. Paramedik bölümü atamaları KPSS/14 puanıyla yapılıyor. Geçtiğimiz yıl, KPSS 2020/14 atamaları esnasında parademik bölümünde boş kadro kalmamıştı. Paramedik KPSS 2020/14 atamalarında en yüksek puanlı atama 98.287 puan olarak, en düşük puanlı atama ise 90.213 puan olarak kaydedilmişti.

PARAMEDİK MAAŞLARI NE KADAR?

Paramedik mesleği ile ilgili merak edilen bir diğer şey de elbette paramedik maaşları. Doktorlar ve acil tıp teknisyenleri arasında bir görev dağılımı bulunan paramediklerin maaşları kıdeme göre 4000 ile 5500 lira arasında değişiyor.