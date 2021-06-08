Reel Ne Demek? Reel Kelimesinin Anlamı Nedir?

Sosyal medya kadar iş dünyasında ve borsada da kullanılan reel kelimesi, pek çok kişi tarafından reel ne demek, kökeni ne, reel kelimesinin anlamı nedir gibi sorularla araştırılıyor. Doğruluk, gerçeklik, yapay olmayan gibi anlamlara gelen bu ifade, kullanıldığı bağlama göre farklı bir anlam kazanmaktadır.

REEL Mİ REAL Mİ?

İngilizce'de real, Fransızca'da reel şeklinde bulunan bu kelime dilimize Fransızca'dan geçmiştir. Dolayısıyla biz kelimenin reel halini kullanıyoruz. Kelime her iki dilde de aynı anlama gelmekte olup dilimizde de asıl anlamını korumaktadır.

REEL NE DEMEK?

Reel ya da real kelimesi, sözlükteki tanımıyla "yalan ve yapay olmayan, gerçek, doğru, nesnel gibi anlamlara gelir. Yapay ve sanal olanın tam zıttıdır. Gerçek hayatı ve yaşadığımız gerçekliği kapsar. Ayrıca bu kelime, matematikte reel sayılar terimiyle, iş dünyasında reel faiz ve benzeri ifadelerle karşımıza çıkar. Bu kelime İngilizce ve Fransızca üzerinden sadece dilimize değil başka pek çok dile geçmiş ve yerleşmiştir.

REEL GÖRÜŞMEK NE ANLAMA GELİR?

Çoğunlukla sanal ortamda gerçekleşen tanışma konuşmalarda bu ifade kullanılır. Sanal alemde yani sosyal medyada tanışan insanlar reelde görüşme kararı alırlar ve bu yüz yüze görüşme anlamına gelir. Reelde görmek de aynı anlama gelir.

REELS NE DEMEK?

Instagram Reels özelliği son zamanlarda dikkat çekiyor. Uygulamayı kullananların büyük bölümü Reels kısmından da faydalanıyor. Burada müzik, ses ya da efekt eşliğinde 15 saniyelik kısa videolar çekiliyor. Reels ile oluşturulan videolar profilde farklı bir yerde görünüyor. Reels videolarını hikayede ayrıca paylaşma imkanı da bulunuyor. Son zamanlarda neredeyse her gün Reels üzerinden yeni bir akım doğuyor. Örneğin arttırılmış gerçeklik efektleriyle ya da belli başlı şarkılarla çekilen videolar sosyal medyada hızla yayılıyor.