Retro Ne Demek? Retro Giyim Tarzı Nedir, Vintage Giyim İle Farklı Mı?

Retro kelimesi astrolojide ve moda dünyasında sık sık kullanılan terimlerden biridir. En kaba tabiriyle geçmişe dönüş olarak nitelendirilen retro kelimesi, moda dünyasında geçmiş zamanların popüler olan giyim tarzlarını günümüze taşımak anlamına gelir. Retro giyimde özellikle 60'lar, 70'ler, 80'ler ve 90'lar tarzları tercih edilir. Retro ne demek, retro giyim tarzı nedir diye merak edenlerin sorularını haberimizde yanıtladık.

RETRO NE DEMEK TDK?

Kökeni Latince'ye dayanan retro kelimesi, "geriye doğru" anlamına gelir. "Geçmişe dönüş, geçmişe yönelik, geçmişe ait" gibi manalara da gelmektedir. Astrolojide gezegenlerin gerilemesini ifade etmek üzere kullanılan bu kelime, modada ise geçmişe ait kesimleri, desenleri, aksesuarları ve giyim stillerini günümüze taşıma anlamı vardır.

RETRO GİYİM TARZI NEDİR?

Retro giyim tarzı, şeklen eski moda görünen ancak demode olmayan parçaların kullanıldığı bir moda akımıdır. Eski zamanlarda moda olan ve günümüzde yeniden aynı popülerliğe erişen tarzlar bu akıma girer. Bol paça pantolon, vatkalı ceket, eskitme kot ceket, kalın topuklu ayakkabı ve sandaletler, kalın deri kemerle giyilen elbiseler retro giyim tarzına örnek gösterilebilir.

VINTAGE NE DEMEK?

Vintage kelimesi sözlük anlamı "eski, yıllanmış" şeklindedir. Dilimize antika olarak çevirmek mümkündür. Geçmişte olduğu şekliyle muhafaza edilerek günümüze gelen parçalara vintage adı verilir. Modada olduğu gibi ev dekorasyonunda da vintage kelimesine sıkça rastlanır. Retro, günümüzde tasarlanan ürünleri geçmişte moda olan parçalara benzetme amacı güder. Yani retro parçalar eski görünüşe sahiptir ancak yenidir. Vintage ise antika niteliği taşıyacak şekilde, imalat tarihi eski olan ürünlere denir.

RETRO GİYİM İLE VINTAGE GİYİM FARKLI MI?

Dolayısıyla retro giyim herhangi bir mağazadan yeni alınan retro tarz kıyafetle sağlanabilirken vintage giyim için aile büyüklerinden kalan kıyafetlerin giyilmesi gerekir. Örneğin bir genç kız evlenirken annesinin gelinliğini giyerse vintage, eski model gelinliklere benzer bir gelinlik satın alırsa retro giyim tarzına ayak uydurmuş olur.