R.I.P. Ne Demek, Açılımı Nedir? RIP Neyin Kısaltması?

Hristiyan toplumlarda, cenaze merasimi sırasında R.I.P. kısaltması ya da bunun açılımı olan "rest in peace" ifadesi önemli bir yer tutar. Mezar taşlarına ve mezarlık girişlerine de yazılan bu ifade, R.I.P ne demek, R.I.P açılımı nedir gibi sorgulamalarla inceleniyor. Dinimizde ve kültürümüzde "Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın" gibi temennilere karşılık gelen bu ifade RIP neyin kısaltması sorusuyla da araştırılıyor.

İNGİLİZCE'DE R.I.P. NE DEMEK?

İngilizce'de R.I.P, "rest in peace" kelimelerinin baş harfleri ile oluşturulan bir kısaltmadır. Ölenlerin ardından iyi dilekte bulunmak ve bizdeki karşılığı ile onların günahlarından arınarak huzurlu bir ahiret hayatı yaşamasını temenni etmek üzere kullanılır.

R.I.P AÇILIMI NEDİR?

R.I.P açılımı "rest in peace" şeklindedir. Rest "kalmak, dinlenmek" in "olarak, içinde" peace ise "huzur, barış" anlamlarına gelir. Bu kelimelerin birleşimiyle oluşan rest in peace tamlaması ise "huzur içinde yatsın, huzurla uyusun" gibi anlamlara gelir. Rest in peace sözü, Avrupa'nın pek çok ülkesinde 18'inci yüzyıldan kalma mezar taşlarında bile yer almaktadır.

REST IN PEACE NE DEMEK?

Daha çok Hristiyan ülkelerde kullanılan rest in peace temennisi, dini niteliğinin dışına çıkmış ve Hristiyan olmayan kişiler tarafından da kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde hala cenazelerde, ölen biri anıldığında, ölüm yıldönümlerinde kullanılır. Hristiyanlar bu temenninin yanında istavroz çıkarmakta ve ölen kişi için İsa'dan yardım istemektedir. İslamiyet'te yer alan "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, Allah günahlarını affetsin, nurlar içinde yatsın" ifadelerine benzemektedir.

OYUNLARDA R.I.P NE DEMEK?

Bazı oyunlarda bölüm başarıyla tamamlanamadığında, yani oyuncu oyunu kaybettiğinde ekranda mezar taşı üzerinde R.I.P. yazısı çıkmaktadır. Bu, oyuncunun oynadığı karakterin öldüğü ve oyunu kaybettiği anlamına gelir. Bazen de doğrudan açılımı olan rest in peace şekliyle görülür.