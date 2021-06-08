Her gün birçok kez ellerimizi yıkarız. El temizliği sırasında kullandığımız sabun, su ile birleştiğinde sabunlu su oluşur ve bu ikili sayesinde ellerimizi bakteri ve virüslerden arındırırız. Sürekli kullandığımız sabunlu su maddesinin pH değeri ise cildimiz ile temas eden maddelerin güvenilir olduğunu görmemize yardımcı olmaktadır. Aşırı asidik ya da aşırı bazik maddeler, vücut ile temas ettiğinde yer yer yaralara ve tahrişlere sebep olabilmektedir.

SABUNLU SU PH DEĞERİ KAÇTIR?

Sabun, bazik bir maddedir. Su ile tepkimeye giren sabunlu su da aynı şekilde baz olacaktır. pH cetvelinde 0 – 7 arasında değer alan maddeler asit, 7 değeri üzerinde bulunan maddeler nötr, 7 ile 14 arasında yer alan maddeler ise baz olmaktadır. Sabunlu suyun pH değeri ise 9 ile 10 arasında yer aldığı için sabunlu su bazik bir madde olarak karşımıza çıkar.

SABUNLU SU ASİT Mİ BAZ MI?

Asitleri ve bazları birbirinden ayırt etmemize yardımcı olan bir takım özellikler bulunmaktadır. Bazların tatları acı olmaktadır, pH değerleri 7 – 14 arasındadır. Bazlar turnusol kağdını maviye döndürürken sulu çözeltilerinde ise elektrik akımını iletirler.

Asitlerin ise sulu çözeltileri elektriği iletir, tatları ekşimsidir, sulu çözeltilerinde ortama H+ iyonu verirler ve asitler turnusol kağıtlarını kırmızı yapar.

Sabunun kaygan yapısı ve acımsı tadı düşünüldüğünde sabunlu suyun baz olduğu ortaya çıkmaktadır. Sabunlu su bazdır ve pH değeri 9 – 10 arasında yer alır.

SABUNLU SU ELEKTRİĞİ İLETİR Mİ?

Asidik ve bazik maddelerin en önemli ortak özellikleri sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmesidir. Sabun bazik bir maddedir ve sabunlu su ise sabunun sulu çözeltisidir. Bu bilgiler ışığında sabunlu su elektriği iletir diyebiliriz.

SABUNLU SU HOMOJEN MİDİR?

Sabunlu su, homojen değil kolloid bir karışımdır. Yani heterojen karışıma daha yakın olmaktadır ama tam anlamıyla bir çözelti olmadığı için kolloid çözelti adını almaktadır. Eğer gerçek bir çözelti gözü ile bakacaksak sabunlu su homojen değildir heterojendir diyebiliriz.