Şanlıurfa, Türkiye'nin en büyük şehirlerinden birisidir. Bu şehir aynı zamanda Türkiye'nin en kalabalık şehirleri arasındadır. Bu güzel şehrin yüz ölçümü 19.242 km2'dir. Bu ilin deniz seviyesinden yüksekliği 510 metredir ve il plaka kodu 63'tür.

ŞANLIURFA NEREDE?

Türkiye'nin en güzel yemeklerine sahip şehirlerinden birisi olan Şanlıurfa, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu bölgenin ise Orta Fırat Bölümü'nde bulunur. Şanlıurfa ilimize sınır komşuluğu yapan iller ise şunlardır; doğu sınırında Mardin, kuzeydoğu sınırında Diyarbakır, kuzeybatı sınırında Adıyaman, batı sınırında ise Gaziantep'tir. Şanlıurfa'nın güney sınırı ise Suriye ile komşuluk yapmaktadır.

ŞANLIURFA HANGİ BÖLGEDE?

Şanlıurfa ili, tarihi ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan bir şehrimizdir. Şanlıurfa, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu bölgenin ise Orta Fırat Bölümü'nde bulunur. Bu şehrimizin çevresinde bulunan şehirler ise Mardin, Diyarbakır, Adıyaman ve Gaziantep'tir. Şanlıurfa'nın güney sınırı ise Suriye ile komşuluk yapmaktadır.

ŞANLIURFA NÜFUSU

Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden birisidir. Bu ilimiz, Türkiye nüfus sıralamasında 8. sırada yer almaktadır. Şanlıurfa şehrinin nüfusu 2.115.256'dır. Bu nüfusun 1.048.854'sini kadınlar, 1.066.402'sini erkekler oluşturmaktadır.

ŞANLIURFA İLÇELERİ

Şanlıurfa ilinin 13 adet ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: