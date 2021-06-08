Paragraflarda bazen cümle içerisinde sayısal verilere denk gelmekteyiz. Bu veriler belirli bir istatistiğe bağlı olarak ölçümlenip yapıldığı için yazarın savunma tezini güçlendirmektedir. Yazar savunduğu tezi bu sayede güçlendirir.
SAYISAL VERİLERDEN YARARLANMA NEDİR?
Sayısal verilerden yararlanma yazarın, düşüncesini doğrulamak amacıyla belgeler, istatistiki sonuçlar, tarihi kanıt ve yazışmalar gibi herkesin kabul etmek zorunda olduğu veriler kullanmasına denir. Bir düşünceyi tartışmaya mahal bırakmayacak biçimde veriler kullanması buna örnektir. Sayılar, anlatımı daha inandırıcı kıldığı için bu yola başvurulur. Bu anlatımın diğer ismi bilimsel verilerden yararlanmadır. Sayısal verilerden yararlanmada inandırıcılığı arttırmak amaçlandığı için araştırma sonuçlarından, istatistiki bilgilerden, anketlerden, ölçeklerden yararlanılır. Rakamlar, tarihler, yüzdelik değerler (%) bu anlatımın ana unsurlarını oluşturur. Sayısal verilerden yararlanma yoluna başvurulan paragraflarda nicelik ön plandadır.
SAYISAL VERİLERDEN YARARLANMA ÖRNEKLERİ
Sayısal verilerden yararlanma örnek cümleler:
(ÖSYM SORUSU)
(I) Dünyanın en güzel, en lezzetli inciri Türkiye'de yetişir. (II) Yıllık üretim 185 bin ton civarındadır. (III) Kalkınabilmemiz için bu üretimi daha da artırmalıyız. (IV) Öteden beri dışa sattığımız mallar arasında incir önemli bir yer tutar. (V) Bu da incirlerimizin dış ülkelerde nasıl arandığını gösterir.
Bu paragrafı oluşturan cümlelerden hangileri, ötekilere göre daha kesin bir biçimde ve kolaylıkla kanıtlanabilir yargılar niteliğindedir?
A) I ile V B) I ile IV C) I ile III D) II ile V E) II ile IV
Çözüm: Yukarıdaki paragrafta niceliğin ön planda olduğu cümleler sorulmaktadır. Kanıtlanması en kolay olan ifadeler rakamsal ifadelerdir. Bunlar daha somut sonuçlar içerir. Paragrafta yer alan "Yıllık üretim 185 bin ton civarındadır." cümlesiyle "Öteden beri dışa sattığımız mallar arasında incir önemli bir yer tutar." cümlesi kanıtlanabilir cümlelerdir. Doğru cevap "E" seçeneğidir.
SAYISAL VERİLERDEN YARARLANMA YAZIYLA YAZILIR MI?
Sayısal verilerden yararlanma genellikle rakamlarla ifade edilse de yazıyla da yazılabilir.
TARİHLER SAYISAL VERİLERDEN YARARLANMAYA GİRER Mİ?
Tarih, yaş gibi kavramlar sayısal verilerden yararlanmaya girer.