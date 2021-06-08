Sehven Ne Demek? TDK Anlamına Göre Sehven Nedir?

Hukuk metinlerinde, bankacılık işlemlerinde ya da resmi kurumlarda meydana gelen hatalı durumlarda sehven kelimesini içeren özür metinlerine sıkça rastlanır. Bu durumu yaşayan vatandaşlar sehven ne demek, TDK sözlük anlamına göre sehven nedir gibi sorulara yanıt arıyor.

SEHVEN NEDİR?

Sehven kelimesi Arapça kökenli olup "yanlışlıkla" anlamına gelen bir sözcüktür. Bu kelime Arapça'da sahw "dikkatsizlikle yapılan hata" anlamına gelir. Hatalı işlemleri, yanlış kullanılan bir kelimeyi, yanlışlıkla yapılan her türlü durumu düzeltmek adına "sehven" kelimesi kullanılır. Osmanlıca'da sıkça kullanılan bu kelime, çağımızda günlük konuşma dilinde az da olsa yer bulmaktadır. Daha çok resmi işlemlerde yer verilir.

HUKUKTA SEHVEN NE DEMEK?

Hukuk terimi olarak sehven kelimesinin anlamı "yanlışlıkla, hata sonucu ile" şeklindedir. Hukuki işlemlerde yanlışlık olması durumunda olayın sehven gerçekleştiği söylendiğinde karşı taraf söz konusu işlemin geçersiz olduğunu bilir. Bu gibi durumlarda, olayın sehven gerçekleştiğine dair bir dilekçe ya da dönüt sağlanması zorunludur. Aksi halde hatalı işlemler silsilesi başlar ve sehven gerçekleşen olay geri dönülmez durumlara sebep olabilir.

SEHVEN GELEN EVRAK NE DEMEK?

Sehven gelen evrak, bankalardan ya da resmi kurumlardan yanlış kişiye evrak postalanması halinde kullanılır. Resmi işlemlerin dijitalleşmesiyle birlikte aynı durum toplu mesaj ya da mail gönderimlerinde de yaşanmaktadır. Evrak ya da mesajın yanlış müşteriye gönderilmesi durumu bu şekilde adlandırılır. Şayet tarafınıza ulaşan bir evrak ya da mesajla ilgili "sehven gönderilmiştir" dönüşü alırsanız, bu durum söz konusu evrak ya da mesaja itibar etmemeniz gerektiği anlamına gelir.

SEHVEN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

Onun bunu sehven yaptığını düşünüyorum, kasıtlı yapmış olamaz.

Bu mesaj tarafınıza sehven gönderilmiştir, lütfen dikkate almayınız.

Sehven cevap verdim, sana hala küsüm.

Sehven yapılan hatalı işleri yarına kadar düzeltin.

Şüpheli, onu sehven yaraladığını itiraf etti.