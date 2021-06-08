Türkiye'nin 81 ilinden birisi olan Siirt, bölgenin bulunduğu tarih geçmişinin sebebi ile farklı etnik gruplar kaynaşmış bulunmaktadır. Bu il, Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en az olan illerinden birisidir. Bu ilin yüz ölçümü 5.718 km2 dir. Bu ilin deniz seviyesinden yüksekliği 887 metre ve il plaka kodu 56'dır.

SİİRT NEREDE?

Türkiye'nin en değerli şehirlerinden birisi olan Siirt, hem tarihi yönleri hem de kültürel yönleri ile ön plana çıkan bir şehirdir. Bu şehir, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Siirt, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Dicle Bölümü'nde bulunur. Siirt iline sınır komşuluğu yapan illerimiz; kuzeydoğuda Van, güneyde Şırnak, güneybatıda Mardin, batıda Batman, kuzeyde ise Bitlis'tir.

SİİRT HANGİ BÖLGEDE?

Siirt, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Siirt, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Dicle Bölümü'nde bulunur. Çevresindeki iller ise; Bitlis, Van, Şırnak, Mardin, Batman'dır.

SİİRT NÜFUSU

Siirt, Türkiye'nin en az kalabalık şehirlerinden birisidir. Türkiye iller nüfus sıralamasında 58. sırada yer alır. Bu şehrin nüfusu 331.070'tir. Bu nüfusun 162.131'i kadın, 168.939'u erkektir.

SİİRT İLÇELERİ

Siirt ilimize ait merkez ilçe ile beraber 7 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: