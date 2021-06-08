Sıra tercih maratonunda

1 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı
(LGS
) dün tamamlandı. Sonuçlar 30 Haziran'da açıklanacak. Peki sonuçlar açıklandıktan sonra öğrenci ve velileri nasıl bir süreç bekliyor? İşte LGS sonrası işleyecek takvimin detayları:
Sonuçlar MEB internet sitesinden yayınlanacak. Posta yoluyla sonuç belgesi gönderilmeyecek.
Sonuçlarla birlikte öğrenciler puanlarını ve yüzdelik dilimlerini görecek.
Tercihler puanlara göre yüzdelik dilimlere göre yapılacak.
Öncelikle LGS puanıyla öğrenci alan aralarında yabancı özel liselerin de olduğu okullar kendi taban puanlarını açıklayacak. Bu okullar 1-14 Temmuz arasında iki kez önkayıt ardından boş kontenjanlar için serbest kayıt dönemine geçecek.
LGS puanına göre öğrenci alacak okulların kontenjanı 174 bin 160 olarak duyuruldu. Buna göre sınava giren öğrencilerin ancak yüzde 10'u LGS ile bir okula yerleşecek.
ORTAOKUL VE LİSELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI
Koronavirüs tedbirleri
kapsamında kademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte geçen hafta ilk okullarda başlayan yüz yüze eğitim dün itibarıyla ortaokul ve liselerde de başladı. Köylerdeki okullarda ise yüz yüze eğitim, haftanın 5 günü tam zamanlı yürütülecek. İsteyenler 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına da katılabilecek. Öğrenciler, karnelerini 18 Haziran'da alabilecek.