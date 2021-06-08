Şırnak, Türkiye'nin sonradan il olan illerinden birisidir. Bu ilimiz, Türkiye'nin kalabalık olmayan illeri arasındadır. Şırnak ilinin yüz ölçümü 7.078 km2 dir. Bu ilin deniz seviyesinden yüksekliği 1.650 metredir ve il plaka kodu 73'tür.

ŞIRNAK NEREDE?

Şırnak, Türkiye'nin hem Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hem de Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir şehirdir. İki bölgede de bulanan nadir şehirlerimizden birisidir. Bu nadir şehrimize sınır komşuluğu yapan illerimiz ise; doğu sınırında Hakkari, kuzeydoğu sınırında Van, kuzey sınırında Siirt, kuzeybatı sınırında Batman ve batı sınırında Mardin'dir. Bu ilimiz aynı zamanda güneybatı sınırında Suriye ve güneydoğu sınırında Irak bulunur.

ŞIRNAK HANGİ BÖLGEDE?

Şırnak, Türkiye'nin hem Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hem de Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir şehirdir. İki bölgede de bulanan nadir şehirlerimizden birisidir. Bu şehrimizin etrafında bulunan şehirler; Hakkari, Siirt, Batman, ve Mardin'dir. Bu ilimiz aynı zamanda güneybatı sınırında Suriye ve güneydoğu sınırında Irak bulunur.

ŞIRNAK NÜFUSU

Şırnak, Türkiye'nin kalabalık olmayan şehirlerinden birisidir. Bu şehrimiz, Türkiye iller nüfus sıralamasına göre 41. sırada yer almaktadır. Bu şehrimizin nüfusu 537.762'dir. Bu nüfusun 258.276'sını kadın bireyler, 279.486'sını erkek bireyler oluşturmaktadır.

ŞIRNAK İLÇELERİ

Şırnak ilimize bağlı merkez ilçe ile birlikte 7 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeleri nüfusları çoktan aza olacak şekilde aşağıdaki gibidir: