Sodyum bikarbonat, günlük hayatımızda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Sodyum bikarbonat, yemeklerde kullanılan kabartma tozundan temizlik ürünlerine kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Sodyum bikarbonat kullanım alanları; Diş beyazlatıcı, doğal deodorant, el temizleyici ve temizlik maddeleridir. İşte; sodyum bikarbonat faydaları ve sodyum bikarbonat zararları…

SODYUM BİKARBONAT NEDİR?

Sodyum bikarbonat yaygın adı soda olarak bilinmektedir. Sodyum bikarbonat, kimyasal bir bileşiğin adıdır. Sulu ve renksiz bir çözelti olan Sodyum bikarbonat formülü NaHCO 3 'tür. Sodyum bikarbonat formülünde hidrojen, sodyum ve karbonat maddeleri bulunmaktadır. Sodyum tuzlarından birisi olan Sodyum bikarbonat, antiasit özelliğe sahiptir.

SODYUM BİKARBONAT FAYDALARI

Sodyum bikarbonat formülü NaHCO 3 'tür ve içerisinde hidrojen, sodyum ve karbonat bulunmaktadır. Günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız Sodyum bikarbonat faydaları şu şekilde maddelenebilir:

Sodyum bikarbonat faydalarının başında asit giderici özelliği gelmektedir.

Midede bulunan asiti nötürleyen İngiliz karbonatı, reflü gibi mide sorunlarının tedavisinde kullanılmaktadır.

Doğal alkali bir madde olan Sodyum bikarbonat, insan vücudun pH dengesini sağlarken kemik erimesi gibi hastalıkların da riskini azaltır.

İdrardaki asit oranını da dengeleyen Sodyum bikarbonat, idrar yolu enfeksiyonlarından korunmak için kullanılır.

Gut gibi eklem hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Kişinin böbrek fonksiyonların düzenleyen Sodyum bikarbonat, vücuttaki kas yorgunluğunu alarak spor yapma performansını iyileştirir.

Cilt için arındırıcı özelliğe sahip olan bu kimyasal madde, peeling olarak kullanılır.

Cilt problemlerinin tedavisinde de kullanılan yemeklik soda, sivilce oluşumunu önler.

Bir diş macununda aranan en önemli özelliklerden biri beyazlatıcılıktır. Sodyum bikarbonat maddesi diş macunlarının ham maddeleri içerisinde bulunmaktadır ve dişleri beyazlatma konusunda oldukça başarılıdır.

Sodyum bikarbonat cilt bakımında kullanıldığı gibi saç bakımı alanında da kullanılmaktadır. Saç köklerini yumuşattığı bilinen Sodyum bikarbonat maddesi, saç gelişimini desteklemektedir.

SODYUM BİKARBONAT ZARARLARI

Sodyum bikarbonat faydaları olduğu gibi zararları da olan kimyasal bir maddedir. İşte, İngiliz Karbonatı olarak da bilinen Sodyum bikarbonat zararları:

Fazla miktarda karbonat tüketimi, vücuttaki asit-baz dengesini bozmakta ve bulantı, kusma gibi rahatsızlıklara neden olmaktadır.

Sodyum açısından oldukça zengin olan sodyum bikarbonat maddesi, fazla kullanım halinde kan basıncını artırır ve şişkinliğe neden olur. Yüksek kan basıncı ise kalp rahatsızlıklarına kadar uzanabilmektedir.

Fazla miktarda kullanıldığında vücutta potasyum eksikliğine sebep olmaktadır.

6 yaşın altında bulunan çocukların ve karaciğer, böbrek, yüksek tansiyon hastalığı bulunan kişilerin karbonat kullanımından kaçınması gerekmektedir.

SODYUM BİKARBONAT KULLANIM ALANLARI

Günlük hayatta sık sık karşımıza çıkan sodyum bikarbonat ne işe yarar? sorusuna verilecek pek çok cevap vardır. Kimyasal bir madde olan sodyum bikarbonat yaygın adı soda olarak kabul görür. Halk arasında soda olarak bilinen sodyum bikarbonat kullanım alanlarının başında temizlik ürünleri gelmektedir. Sodyum Bikarbonat kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir: