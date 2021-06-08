Türkçe paragraf konularında merak edilen terimlerden biri tanık göstermedir. Tanık gösterme uzun paragrafların arasına gizlenerek öğrencilerin karşısına soru olarak çıkmaktadır. Öğrencilerin bir hayli zorlandığı tanık gösterme sorularında aslında cevabı bulmak oldukça basittir. Paragrafta tanık gösterme örnekleri ile bu konuyu daha iyi anlayabileceksiniz.
TANIK GÖSTERME NEDİR?
Tanık gösterme kısaca tanımı ile başlayacak olursak; paragraflarda yazarın, bazen yazısında savunduğu tezin doğruluğunu kanıtlamak için o konu hakkında söz sahibi ve kendisiyle aynı düşüncede olan bir uzmanın görüşüne yer vermesine tanık gösterme denir. İleri sürülen düşüncenin doğruluğunu kanıtlayıp onu somut hale getirmek amaç edinilir. Yazar, düşüncelerini daha inandırıcı hale getirmek için o konuda uzman olan kişinin sözlerini alıntılar. Sözlerini bir kanıt ile onaylamış olur. Tanıklığına başvurulan kişinin sözleri genellikle tırnak içine alınır.
TANIK GÖSTERME ÖRNEKLERİ
TANIK GÖSTERME VE ALINTI YAPMANIN FARKI
Alıntı yapmak; bir yazının bir parçasını veya kısmını almaktır. Tanık gösterme; bir kişi veya bir yazar düşüncesi ile aynı fikirde olan bir kişiyi tanık göstermesidir. Sonuç olarak iki farklı kavramlardır. Fakat tanık gösterme yapılırken, savunulan tezi güçlendirmek için alıntılara başvurulabilir.
ÖRNEKLEME VE TANIK GÖSTERME ARASINDAKİ FARK
Tanık göstermede biri yazara, diğeri tanık gösterilen kişiye ait iddialar yer alır. Bu iki iddia birbirini destekler. Örneklemede ise yalnız bir iddia bulunur, bu iddia çeşitli örneklerle desteklenir.
TANIK GÖSTERME TIRNAK İÇİNDE OLMAK ZORUNDA MI?
Tanık gösterme için kişinin sadece ismini yazıda kullanmak yeterli değildir. Çünkü örneklendirme olur. Tanık göstermede önemli olan, kişinin sözünü destekleyici olarak kullanmaktır. Bu da kişinin düşüncelerinin tırnak içinde aktarılması ile olur.