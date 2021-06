Giriş Tarihi: 8.6.2021 16:01 Son Güncelleme: 8.6.2021 16:01

Trabzon Nerede, Hangi Bölgede? Trabzon’un Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Trabzon, harika doğası ile görenleri kendine hayran bırakan ve nefesleri kesen güzellikte bir şehirdir. Trabzon; her mevsim yağış alan bir şehir olması sebebi ile yeşilin her tonunu doğasında barındırmaktadır. Orman örtüsü çok geniş olan bir ilimizdir. Bu şehir her mevsim hem yerli hem de yabancı birçok turist tarafından ziyaret edilmektedir. Peki Trabzon nerede, hangi bölgede? Trabzon’un ortalama nüfusu nedir, kaç ilçesi var? İşte merak edilen soruların yanıtlarını derledik.