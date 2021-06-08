Vurmalı müzik aletleri tarihteki en eski çalgıların önemli bir parçasını oluştururlar. Bu çalgılar en gelişmemiş hali ile günümüzde orkestraların vurmaları içerisinde yer almaktadır. Müziğin armonik ve melodik öğelerine katkılarının yanı sıra vurmalı çalgılar renk, ritim ve dinamiklik içermektedir. Genellikle birçok müzik tutkunu bu yeteneğini ilk etapta vurmalı müzik aletleri üzerinden geliştirmeye başlar. Klasik müzik, caz müzik ve popüler müzik gibi birçok müzik alanında var olan vurmalı çalgılar her zaman önem taşımaktadır. Vurmalı çalgılar hakkında merak ettiğiniz soruların yanıtlarına buradan ulaşabilirsiniz…

VURMALI ÇALGILAR NELERDİR?

Vurmalı çalgılar 4 gruba ayrılmaktadır. Bunlar; gündelik bilgiye göre vurmalı çalgılar, müzikal işlevine göre vurmalı çalgılar ve sesin üretim şekline göre vurmalı çalgılardır. Bunların yanı sıra; sesin üretilme şekline göre ve farklı kültürler ve geleneklere ait vurmalı çalgılardan da söz etmek mümkündür.

Müzikal işlevine göre vurmalı çalgılar

Marimba, Arp, Vibrafon, Davul şeritleri (Tenor, Bas, Yer ve Kirişli Davul), Ksilofon, Timpani

Gündelik bilgiye göre vurmalı çalgılar

Dinleyici kitlesine göre yapılmış olan bu çalgılar Tef ve Bateri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Ayrıca bisiklet tekerindeki teller, süpürgeler, bakır kaplar, tencere ve konserve kutuları sonradan perküsyon aleti olarak kullanılmış olan aletlerdir.

Farklı kültürlere ve geleneklere göre vurmalı çalgılar

Timbal, Djembe, Berimbau, Latin perküsyon aletleri ve Cajon gibi çalgılardan oluşmaktadır.

Sesin üretilme şekline göre vurmalı çalgılar

Bu çalgılar İdiofon, Aarefon, Membrenofon, Kordofon gibi çalgıları içermektedir.

VURMALI ÇALGILARIN İSİMLERİ

Vurmalı çalgılar takımı dendiğinde dikkat çeken bateri, bu çalgılar arasında oldukça popüler bir yere sahiptir. Bateri ziller ve davullardan oluşan bir müzik aletidir.

Genel hatları ile vurmalı çalgıların isimleri şöyle sıralanabilir;

Tef

Bateri

Marimba

Arp

Vibrefon

Ksilofon

Timpani

Kordofon

İdiofon

TEF: Türk musikisinde usul vurma aleti olan Tef, yuvarlak bir tahta kasnağın bir ya da iki yanına deriden örtü geçirilerek yapılmaktadır. Bu alet parmak vuruşları ile çalınır. Arap müziğinde de kullanılan Tef, ele ile tutularak yukarı kaldırılan, hem sallanarak hem de vurularak çalınır. Zilli olanlar ritimle birlikte zil sesi de çıkarmaktadır.

BATERİ: Bateri sıklıkla 3 parça zil ve 5 davuldan meydana gelir. Tahtadan yapılmış olan baget adındaki değneklere çalınmaktadır. Birçok müzik grupları ve orkestralar içinde yer alan bateriler ritim tutma konusunda üstün performansa sahiptirler.

MARİMBA: Vurmalı çalgılar ailesi içerisinde yer alan marimba, tuşlu bir çalgıdır. Tuşları tıpkı piyanodaki gibi bir düzene sahiptir. Mallet adındaki ince değneklere çalınmaktadır.

ARP: Genellikle Klasik Batı Müziği içerisinde Arp ritimlerine rastlamak mümkündür. Dik konumda tutulan bu çalgı, telleri parmakla çekilerek çalınan tek çalgı olarak ön plana çıkmaktadır.

VİBREFON: Metal çubuklardan oluşmaktadır. Özel bir çubuk yardımı ile bu çubuklara vurulur ve farklı sesler çıkarılır. Farklı uzunluklara sahip olan bu çubuklar bu özelliği ile farklı notalara ulaşma kolaylığı sağlar.

KSİLOFON: İki değnekle vurularak çalınan ksilofon, orkestraların yanı sıra sokak performanslarında da yaygın olarak çalınır. Batı, Asya ve Afrika olmak üzere 3 tipi bulunmaktadır.

TİMPANİ: Sıklıkla orkestralarda kullanılan davula benzer bir vurmalı çalgıdır. Bu aletin gövdesine gerilen deri sıkıştırılıp gevşetilerek farklı melodiler elde edilir.

KORDOFON: Kordofon telli vurmalı çalgılara verilen addır. En popülerleri arasında Kanun, piyano, santur gelmektedir.

İDİOFON: Tel ya da zar kullanmadan titreşimli şekilde ses çıkaran müzik aletlerine idiofon adı verilmektedir. Orkestralarda yaygın kullanılan idiofon türleri halile, çantar, üçgen, el zilleri ve çalparadır.