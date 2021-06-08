Zeytinyağının sadece vücuda değil aynı zamanda cilde de çok büyük faydaları bulunmaktadır. Cildiğimize sürdüğümüzde hem yumuşaklık veren hem de cildin ihtiyaç duyduğu nemi almasını sağlayan zeytinyağı asit mi baz mı yoksa nötr bir madde mi bunu bilmek gerekmektedir. Cilde sürülen asidik maddeler cilde uzun vadede de kısa vadede de büyük zararlar verebilmektedir.

ZEYTİNYAĞI ASİT Mİ BAZ MI?

Zeytinyağı hakkında doğru olduğu düşünülen birçok yanlış bulunmaktadır. Birçok insan zeytinyağının çok asitli bir besin olduğunu düşünmektedir. Bu doğru bilinen yanlışların başında gelmektedir. Zeytinyağı, asidik özelliğe sahip bir maddedir fakat zeytinyağının içindeki asit miktarı zeytinyağının çok asitli bir besin olduğu anlamına gelmemektedir. Kısacası zeytinyağı asittir.

ZEYTİNYAĞI PH DEĞERİ KAÇTIR?

Zeytinyağlarının pH derecesi değişiklik gösterebilmektedir ancak 100 gramlık zeytinyağında var olan oleik asit miktarının yüzdesi zeytinyağının asitlik derecesini göstermektedir. Zeytinyağları asitlik derecesine göre birbirinden ayrılır ve isimlendirilir.

Eğer bir zeytinyağında bulunan asit oranı % 0,8'den düşükse bu zeytinyağı "sızma zeytinyağı" kategorisine girmektedir. Eğer bir zeytinyağının asit oranı % 2'den az; % 0,8'den fazla ise bu zeytinyağları ise "naturel zeytinyağı" olarak adlandırılmaktadır. Riviera zeytinyağı olarak isimlendirilen zeytinyağlarının asitlik derecesi % 1,5'a kadar çıkabilirken rafine zeytinyağlarının asitlik derecesi ise en fazla % 0,3 olmaktadır.

İYİ BİR ZEYTİNYAĞININ ASİT ORANI NE OLMALI?

Zeytinyağının asidik derecesi zeytinyağının türlerine göre değişiklik göstermektedir. Bu asitlik derecesi zeytinyağının türünü ve kalitesini belirlemektedir. Zeytinyağının asit oranı, bir litre zeytinyağı içerisinde bulunan oleik asit miktarının belirlenmesi ile ortaya çıkmaktadır. En kaliteli zeytinyağları, bir litre zeytinyağı içerisinde % 0,1 ile % 1 arasında oleik aside sahip olan zeytinyağlarıdır.

ZEYTİNYAĞI POLİFENOL DEĞERİ KAÇ OLMALI?

Hücrelerin yok olmasını engelleyen polifenol kimyasalı, bitkilerde bulunmaktadır ve dokuların daha genç kalmasına yardımcı olmaktadır. Oldukça önemli bir antioksidan olan polifenoller çoklu fenol halkalarının gruplaşmasından meydana gelmektedir.

Polifenollerin varlığı zeytinyağı için de oldukça önemlidir. Bunun sebebi ise içerisinde polifenol bulunduran tek bitkisel yağ çeşidinin zeytinyağı olmasıdır. Bu yüzden tükettiğimiz zeytinyağlarının içerisindeki polifenol miktarını bilmemiz gerekmektedir.

Marketlerden satın aldığımız yani işlenmiş zeytinyağlarının minimum polifenol değeri 130 mg/L olamlıdır. Yani bu zeytinyağlarının her bir litresinde en az 130 miligram polifenol bulunmaktadır. Doğal olarak üretilen ve direkt üreticiden alınan zeytinyağlarındaki polifenol miktarı biraz daha fazla olabilmektedir ancak zeytinyağının bir litresindeki polifenol miktarı 200 miligramı geçerse yüksek polifenol miktarı sebebi ile zeytinyağının tadında bir acılaşma ve keskinleşme olacaktır.

ZEYTİNYAĞININ ÖMRÜ KAÇ SENEDİR?

Zeytinyağlarının kullanım ömürleri birçok farklı faktöre bağlı olarak değişmektedir. Geç hasat zamanında hasat edilmiş ve proses sırasında filtrelenme işleminde geçirilmemiş ayrıca plastik şişelerde saklanmış zeytinyağlarının ömürleri en fazla 3 – 4 ay olacaktır.

Erken dönemde hasat edilmiş, doğru bir filtreleme işleminden geçirilmiş, karanlık, serin ve nemsiz bir alanda saklanmış zeytinyağları ise 3 – 5 yıllık bir raf ömrüne sahip olmaktadır. Zeytinyağlarının ömrünün daha uzun olmasını sağlayan bir diğer faktör ise zeytinyağının toprak küplerde ve serin mekanlarda saklanmasıdır.