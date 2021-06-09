Tarihin en önemli ticaret yolu olan Baharat yolu, Akdeniz coğrafyasından Hint coğrafyasına kadar uzanır. Eski Çağlarda baharat ticareti oldukça önemli bir konumdaydı. Karabiber, Zencefil, zerdeçal ve tarçın gibi baharatlar soyluların sofrasında yer almış ve değerini daha da katlamıştır. Baharat Avrupa'ya iki farklı güzergah üzerinden gelmekteydi. Ticaret yollarından biri ise Çin'den Roma'ya İpek taşınan İpek yoluydu. İnternet üzerinden 'baharat yolu nerede?' sorusuna cevap aranmaktadır. Oldukça önemli bir ticaret yolu olan baharat yolu haritası geniş bir alanda yayılım göstermiştir. Hindistan topraklarında başlayan Baharat Yolu; İran, Irak, Suriye limanlarından Akabe ve Süveyş'e, oradan da kara yolu vasıtasıyla İskenderiye'ye ulaşmaktadır. Bu ticaret yolları üzerinden çeşitli baharların yanı sıra süs eşyaları da taşınmaktaydı. Doğu Asya ülkelerinde kullanılan; Fildişi, Elmas, İnci ve Mercan gibi süs eşyaları Avrupa'da revaçtaydı. İstanbul, bu ürünlerin fazlasıyla bulunduğu bir merkez konumdaydı. Süs eşyaları ve baharatlar Avrupa'ya iki farklı yol üzerinden ulaştırılmaktaydı.

BAHARAT YOLU NEDİR?

Baharat yolu, Uzakdoğu'yu Batı'ya bağlayan bir ticaret yoludur. Baharat ticareti milattan önce Çinliler tarafından başlatılmıştır. Baharat ticareti; zerdeçal, zencefil, kakule ve tarçın satışına dayanmaktaydı. Baharat yolu'nun başladığı ülke Hindistan'dır. Binlerce yıl öncesine değin kullanılan baharat, Orta Çağ Avrupası döneminde soyluların sofralarında yer alıyordu. Eski çağlarda oldukça pahalı olan baharat, soyluların sofrasında yer almaya başlayınca daha da değerli bir konuma gelmiştir. Hindistan'dan Avrupa'ya kadar uzanan Baharat yolu, ünlü bir ticaret güzergahıydı. Baharat, Doğu'dan Avrupa'ya iki farklı yolla taşınmaktaydı. Diğer güzergahta ise Baharat yolu Hindistan'dan başlamaktaydı. İran körfezi ve Irak topraklarından Suriye'nin limanlarına ulaşılmaktaydı. Süveyş ve Akabe üzerinden ilerleyen yol, karayolu vasıtasıyla İskenderiye'ye kadar uzanmaktaydı. 'Baharat yolu'nu kim yaptı?' sorusunun cevabı ise bazı kaynaklarda Çinliler olarak geçmektedir.

BAHARAT YOLU ÖNEMİ

Baharat yolu dünya tarihinde oldukça önemli bir ticaret yolunun adıdır. Eski çağlarda baharat oldukça değerliydi ve soyluların sofralarında yer alıyordu. Baharat üreten ülkelere ulaşmanın kolay bir yolu aranıyordu. 1498 yılında Vasvo da Gama Ümit Burnunu dolaşıp Hindistan'a giden yolu açmıştır. Macellan Güney Amerika'yı, Kristof Kolomb Batı ve Doğu Hint Adalarını dolaşarak, Doğu Hint Adaları'na ulaşmıştır. Keşfedilen yollar üzerinden baharat ticareti yapılmıştır. Yeni ticaret yollarıyla birlikte Venedikteki ticaret tekeli kırılmış, baharat yolu eski önemini yitirmiştir.

BAHARAT YOLU NEREDE?

Baharat yolu güzergahı iki farklı bölgeye ayrılmıştır. Bu nedenden ötürü 'baharat yolu nereden geçer?' sorusunun iki farklı cevabı vardır. Bu yollardan biri Orta Asya topraklarından geçen İpek Yolu'ydu. Eski çağlarda İpek yolu asıl olarak, Çin ipeğini Roma'ya taşımak için kullanılırdı. Diğer İpek yolu ise kıyılardan gelen deniz yoluydu. Hindistan ve Sri Lanka'dan Kızıldeniz Akabe Körfezi'ne ve Yemen Basra Körfezi'ne kadar uzanmaktaydı. Bu limanlarda boşaltılan baharat; kara yolu vasıtasıyla Filistin ve Fenike kıyılarına, Karadeniz'e ve Mısır İskenderiye'ye kadar ulaştırılırdı.

BAHARAT YOLU HANGİ ÜLKELERDEN GEÇER?

Oldukça önemli bir ticaret merkezi haline gelen Baharat Yolu; Irak, Çin, Yemen, İtalya ve Türkiye topraklarından geçmektedir. Hindistan'dan başlayan Baharat yolu; İran, Irak ve Kızıldeniz'den geçmektedir. 'Baharat yolu nerede biter?' sorusunun cevabı ise İskenderiye Körfezi'dir.

BAHARAT YOLU HARİTASI