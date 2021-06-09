Braille alfabesi pek çok dile uyarlanmış olup ayrıca matematiksel ve müzikal alanda da kullanılmaktadır. Braille alfabesi görme engelli insanların okuyup yazmalarına yardımcı olan bir alfabe tekniğidir. Braille alfabesini öğrenmek için ihtiyacınız olan dokunma hassasiyetini kazanmak biraz zaman alabilir. Alfabede iki kolon taşımakta olan dikdörtgen düzende dizilen altı kabartılmış nokta bulunur ve her iki kolonda üç nokta vardır. Noktaların her biri farklı bir dizilişe sahiptir. Böylelikle 64 farklı kombinasyondan biri oluşturulabilir. Braille alfabesi, el yardımı ile satır boyu soldan sağa hareket ettirilerek okunmaktadır. Görme engelliler Braille alfabesini kullanarak yazılı kelimeleri inceleyebilir ayrıca paragraflar ve noktalama işaretleri gibi yazım kurallarını da fark edebilirler. İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

BRAİLLE ALFABESİ ÖZELLİKLERİ

Braille yazım sistemi ile karakterler ikili şema halinde gösterilmektedir. Ana dili Fransızcadır ve tıpkı Fransızcada yer alan aksan harfleri gösterdiği gibi, Türkçede Braille yazı sistemi Ç,Ğ, Ö, Ü, Ş seslerini göstermek amacı ile yeni semboller ekler. Dillere göre değişen bu istisnanın dışında kullanıcılara yalnızca 64 seçenek sunan bir yazı sistemidir.

Braille alfabesi 20. Yüzyılın sonunda tüm dünyada giderek artan sayısı ile kullanılmaya başlandı. O dönemlerden günümüze kadar birçok görme engelli okuma yazma konusunda Braille alfabesinden yardım aldı.

Dillerin büyük bir kısmı için oluşturulmuş Braille kodu bulunmaktadır. En basit hali ile Braille alfabesinde bir harf bir sembolü temsil etmektedir.

BRAİLLE ALFABESİ KAÇ KARAKTERDEN OLUŞUR?

Braille alfabesi 1-6 kabartmalı noktalardan meydana gelen toplamda 63 karakterden oluşan yazı sistemidir. Matris üzerinde bulunan 63 karakterin kolay okunabilmesi için noktalar yukarıdan aşağı solda 1, 2, 3 sağda 4,5,6 olarak kategorize edilmiştir. Braille alfabesinin ilk 10 harfini örendiğinizde alfabeyi genel olarak öğrendiğiniz anlamına gelir. Bunun sebebi ise ilk 10'lu grubun ardından gelen 6'lı dikdörtgenin sol alt köşesine nokta yerleştirdiğinizde ikinci 10'lu gruptaki harfleri belirlemek mümkündür.

Braille alfabesinde sayılar da bulunmaktadır. Alfabede yer alan rakamlar harfler arasında bir karmaşayı önlemek yani birbirinden ayırmak adına kullanılmaktadır. Braille alfabesinde bulunan a, b, c, d, e, f… gibi harflerin baş kısmına rakam işareti konur ve rakamlar sıralanır.

BRAİLLE ALFABESİ TARİHÇESİ

Braille alfabesinin 1821'lere dayanan bir tarihi bulunur. Bu alfabenin mimarı olan Louis Braille'de görme engelliydi. Louis Braille'nin görme yetisinin kaybolması babasının atölyesinde bir kaza sonucu meydana gelmiştir. Yaşanan kazanın ardından sol gözünü kaybeden Louis Braille, iltihabın diğer gözüne sıçraması sonucu sağ gözünü de kaybetmiştir. Yaşamını zorluklarla devam ettiren Braille her şeye rağmen yaşamına pek çok başarıyı sığdırmayı başarmıştır.

Braille, Pariste'ki Kör Çocuklar Ulusal Enstitüsüne 1819 yılında başlamış, 1926 yılı itibarı ile eğitim gördüğü bu okulda öğretmenlik mesleğine atılmıştır. 15 yaşlarında Charles Barbier'in icadı olan şifreli yazışma tekniğini geliştirerek görme engeliler için uyarlamıştır. Ortaya koyduğu bu sistemle alakalı bir kitap yazan Braille, ilerleyen dönemlerde alfabeyi daha da geliştirdi.

1852 yılında hayatını kaybeden Louis Braille, henüz 43 yaşında idi. Louis Braille icat ettiği bu alfabenin yaşarken kullanıldığını görememiştir. Vefatının ardından 2 yıl sonra çalıştığı enstitü, Braille Alfabesini kabul etti ve kullanılmaya başladı. Braille alfabesi Fransa'da hızla dilden dile aktarılarak öğrenmeye başlandı. Avrupa Görme Engelliler Öğretmenleri Konferansında 1873 senesinde bu alfabe birinci seçildi. Sonuç olarak sistem dünyanın her bir köşesinde yayılım gösterdi.