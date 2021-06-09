Çin alfabesi 350 senelik bir geçmişe sahiptir. Çince okuma yazma sistemi karakterlere dayalıdır. Birçok alfabenin aksine Çin alfabesinde karakterler kelimeleri oluşturmaktadır. Genellikle karakterler sözcükleri simgelerken bazı karakterler de tek heceyi oluşturur. Yani hecelerden oluşan bu karakterler yan yana geldiğinde tek bir kelime oluşabiliyor. 3000 yıl öncesine ait eski Çince yazılar tarihçiler tarafından keşfedilmiştir. Ancak günümüzde kullanılan Çin alfabesi, Han hanedanı dönemine yani 2000 yıl öncesine uzanır. Sonuç olarak tüm dillerde olduğu gibi Çincede 2000 yılda pek çok değişikliğe uğramıştır.

ÇİN ALFABESİ ÖZELLİKLERİ

1950 yılına gelene dek, Modern Çin topraklarında karakterlerde bir değişim ve gelişim söz konusudur. Okuma yazma oranında artış sağlamak amacı ile yine 1950'li yıllarda Çincenin basitleştirilmiş hali yayımlandı. Ancak yine de Hong Kong ve Tayvan'da geleneksel Çinceyi kullananların sayısı da oldukça fazladır. Çin alfabesinin pek çok alfabeden farkı harflerin bir araya getirildiğinde ortaya bir kelime çıkmıyor oluşudur. Çin alfabesi yalnızca kelimeleri ifade eden karakterleri simgeler. Bu karakterler bazen hece olarak karşımıza çıkarabileceği gibi bazen de yalnızca bir kelimeyi simgeler. Çince konuşma dili daha basit görülürken yazı yazmak daha zor görülür. Geleneksel Çinceyi okuyan ve yazan sayısı oldukça azdır. Bu nedenle Çin alfabesinde yer alan karakterleri Latin alfabesine uyarlamanın bir sonucu olarak Pinyin oluşturuluş olup, Çin'de bu sistem ile eğitim hayatına devam edilmektedir.

ÇİN ALFABESİ KAÇ HARF?

Çin alfabesi adını taşısa da, Çin alfabesi diye bir alfabe bulunmamaktadır. Bunun nedeni ise harfler yerine karakterlerden oluşan kelimelerin kullanılıyor olmasıdır. Çin alfabesi kaç harf dendiğinde ise, Çin alfabesi binlerce karakterden meydana gelmektedir. 400 farklı heceden oluşan Çin dilinin zor bir dil olduğu bilinmektedir. Yalnızca Çince bir yazının okunması için 3.000 karakterin biliniyor olması gerekmektedir. Okur yazar bir kişi için gerekli olan yararlı karakter sayısı 3.000 ile 6.000 arasındadır.

ÇİN ALFABESİ HARFLERİ

Çincede karakterler sınırları belli olan bir karenin içine çizilir ve hepsi aynı boyuta sahiptir. Genellikle Çin'de okula başlayan çocuklarda yazma pratiği kareli kağıt üzerinde gerçekleşir. Bu kare içinde karakterlerin yazılması istenir. Çin alfabesinde belli bir harf sayısı olmamakla birlikte Çin alfabesi binlerce kelimeden oluşmaktadır. Aşağıda Latin harflerin Çince karşılıkları yer almaktadır;