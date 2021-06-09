Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri E-Okul VBS girişi ile karne notları ve takdir teşekkür hesaplama 2021! 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ve 12. sınıf takdir teşekkür & ortalama hesaplama
Giriş Tarihi: 9.6.2021 11:28 Son Güncelleme: 9.6.2021 11:28

E-Okul VBS girişi ile karne notları ve 2021! 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ve 12. sınıf takdir teşekkür & ortalama hesaplama

E-Okul VBS girişi ile karne notları ve takdir teşekkür hesaplama 2021! 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ve 12. sınıf takdir teşekkür & ortalama hesaplama

Okullarda ikinci dönemin sonuna yaklaşılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karnelerin verileceği tarihi açıklandı. Hâl böyle olunca, karne notları ve işlemi hakkındaki araştırmalar da artış kazandı. Bilindiği gibi, dönem sonu sınavlarının ardından öğrencilerin yılsonu başarı puanı belli olacak. Başarı puanına göre de takdir belgesi ve teşekkür belgesi verilecek. Peki, takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Karne notu ortalaması nereden öğrenilir? MEB e Okul ile Takdir teşekkür hesaplama işlemleri ve tüm bilgiler

Okullarda yaz tatilinin başlamasına az bir süre kaldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada karnelerin verileceği tarihi açıkladı. Bu noktada, karne notu ve işlemi hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Öğrenciler, dönem sonu ortalamaları ile takdir belgesi veya teşekkür belgesi alacak.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Takdir teşekkür hesaplama işlemleri son günlerde sıklıkla gündeme geliyor. Takdir ve teşekkür belgesi için ortalama notlarını hesaplamaya başlayanlar için tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

İşte adım adım takdir teşekkür hesaplama işlemleri

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

LİSE TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Okullara devamı sağlamak için çaba gösteren , takdir teşekkür hesaplama kriterlerini değiştirdi.

Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL GİRİŞ İLE KARNE, TAKDİR-TEŞEKKÜR ALMA

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini e-Okul üzerinden dijital olarak alacak. Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise karneleri ile takdir, teşekkür belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerine belirlenecek tarihlerde dijital olarak ulaşabilecek.

e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
E-Okul VBS girişi ile karne notları ve takdir teşekkür hesaplama 2021! 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ve 12. sınıf takdir teşekkür & ortalama hesaplama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA