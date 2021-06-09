Havacılık alfabesinin net olarak kullanımı II. Dünya Savaşının ardından 1956 yılında başlamıştır. Ancak geçmişine bakıldığında 1930'lu yıllarda başlayan bu kodlama, o dönem iki harfli kodlarla yapılmaktaydı.1940'lı yıllarda ise artan hava sahaları sonucu 3 harfli kodlama sistemine geçildi. İlerleyen dönemlerse ise 4 harfli kodlama sistemine geçilmiştir. Havacılık sektöründe emniyet ve güvenlik son derece önemlidir. Bu noktada kazaların önüne geçebilmek, iletişimin kopmaması ve geliştirilmesi, yanlış anlaşılma gibi durumların ortadan kaldırılması önemlidir. İletişimin önem arz ettiği havacılıkta iletişimin kesintisiz, net ve anlaşılır bir şekilde karşı tarafa ulaştırılması gerekir. Bu açıdan da havacılık alfabesinin bu duruma katkısı oldukça büyüktür. İşte havacılık alfabesine dair merak ettiğiniz tüm sorularınızın yanıtları…

HAVACILIK ALFABESİ NEDİR?

Havacılık alfabesi, İngiliz Latin alfabesi harflerinin kelimelerle kodlanmış halidir. Bu sayede hava yolunda kullanılan kısaltmalar, telsiz yardımı ile alıcıya hatasız bir şekilde aktarılmaktadır. Tüm dünyanın aynı kodlama sistemini kullanması farklı dilleri kullanan havayolu çalışanları arasında anlaşılmazlıkları ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca denizciler de aynı alfabeyi kullanmaktadır.

HAVACILIK ALFABESİ NE İŞE YARAR?

Havacılık alfabesinin kullanılmasında da amaç, iletilmek istenenlerin karşı tarafa daha açık ve net bir şekilde aktarılmasını sağlamak ve tüm evraklardaki kısaltmalar yardımı ile işlerde aksamaları engellemektedir. Aynı zamanda maliyet göz önünde bulundurulduğunda yine kodlama sistemi fayda sağlamaktadır. Sitatex, yani dünya çapında kullanılan mesajlaşma sistemidir. Sistemde ücretlendirme her harf başına tabi tutulur. Havacılık dünyasında kullanılan havalimanı isimleri, uçakların milliyetleri gibi kısaltmalar mesajlaşma sisteminde maliyet açısından artı kazandırmaktadır.

HAVACILIK ALFABESİ ANLAMLARI

İngiliz alfabesinden oluşan havacılık alfabesindeki kodlamalar da İngilizce bir şekilde telaffuz edilmektedir. Örnek olarak; Türk Hava Yollarının 3'lü kodlarından biri olan THY kısaltmasını verebiliriz. Havacılık alfabesinde THY kodu "tango, hotel, yanke" şeklinde kodlanmaktadır. Baş harfleri baz alınarak yapılan bu kodlamayı duyan diğer görevliler, Türk Hava Yolları ile ilgili bir olgunun olduğunu anlarlar. Mesela, telsizle iletişim kurulan diğer görevliye uçakta hasta olan bir yolcunun ismini kodlamanız gerekiyor. Yolcunun adının Alya Mavi olduğunu düşünürsek, ad ve soyad kodlamanız gerekir. Bunun için telsizden ismi kodluyorum diyerek yolcunun adını şu şekilde kodluyorsunuz; Alpha-Lima-Yanke- Alpha/ Mike- Alpha- Victor-India. Böylelikle ismi kodlamış oluyorsunuz.

HAVACILIK ALFABESİ HANGİ GEREKLİLİKTEN DOĞMUŞTUR?

Geçmişte havacılık tarihinde birçok kaza ve olayların temel nedeni insan faktöründen kaynaklanmaktadır. İnsan kaynaklı bu kazaların büyük bir kısmı ise iletişimden kaynaklanır. Bu bağlamda pilotlar ve kontolörlerin iletişimi hayati önem taşımaktadır. Havacılıkta emniyetin sağlanması ve olası kazaların engellenmesi adına hava taşımacılığı operasyonlarında iletişimim mümkün mertebe en üst seviyeye taşınması gerekir. Havacılık dünyasında telsiz konuşmalarının açık ve anlaşılır bir biçimde alıcıya aktarılması en önemli unsurların başında gelmektedir. Havacılık alfabesi hangi gereklilikten doğmuştur sorusunun yanıtı kesintisiz ve net bir iletişimin sağlanması amacı ile en önemli ihtiyaç olarak görülmüştür. Çünkü iletişim havacılıkta kazaların önlenmesi, can güvenliğinin korunması ve kusursuz bir iletişim sağlanması için son derece önem arz etmektedir.

HAVACILIK ALFABESİ OKUNUŞLARI

Tüm dünyada havacılık dili olarak İngilizce tercih edilmiş olup, tonlama ve telaffuz hatalarını ortadan kaldırmak için harflere isimler verilmiştir. Çünkü uluslararası bu alanda pek çok dil ve aksan nedeni ile karışıklıklar ortaya çıkabiliyor. Telsizden yapılan bu konuşmalarda da bazen anlaşılmama durumları da elbette mümkün. Ayrıca dünyada standart olarak İngilizce harflerin hava taşımacılığında kullanılması karışıklığı ortadan kaldırmak için faydalı olmuştur. Havacılık alfabesi terimlerine ilişkin detaylar şöyle sıralanabilir;

A-Alpha

B-Bravo

C-Charlie

D-Delta

E- Echo

F- Foxtrot

G- Golf

H- Hotel

İ- İndia

J- Juliet

K- Kilo

L- Lima

M- Mike

N- November

O- Oscar

P-Papa

Q- Quebec

R- Romeo

S- Sierra

T- Tango

U- Uniform

V- Victor

W- Whiskey

X- Xray

Y- Yankee

Z- Zulu

Yukarıda gördüğünüz üzere havacılık alfabesi normal konuşma dilinde kullanılan alfabeden farklıdır. Ayrıca havacılık alfabesi, NATO Fonetik Alfabesi veya ICA Fonetik Alfabesi olarak da ifade edilmektedir. Bu alfabe telsizle kurulan iletişimin anlaşılabilir olması için kullanılmaktadır.