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Giriş Tarihi: 9.6.2021 08:36 Son Güncelleme: 9.6.2021 08:36

Harfleri Ve Okunuşları - Hint Alfabesi Nedir, Kaç Harften Oluşur?

Hint Alfabesi Harfleri Ve Okunuşları - Hint Alfabesi Nedir, Kaç Harften Oluşur?

Hindistan, gerek oldukça eskiye dayanan tarihiyle gerekse farklı dilden ve dinden pek çok insanın kendine yaşam alanı bulabilmesiyle bugün dünya tarihi açısından önemini korumaya devam ediyor. Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan'da bugün konuşulan dillerin ve lehçelerin sayısı 400'ü geçse de ülkenin resmi dili Hintçe ve İngilizcedir. Özellikle kültür turizminin çok fazla geliştiği Hindistan'da Hintçe ve İngilizcenin yanı sıra 22 bölgesel dil de resmi olarak tanınmış durumda. Hindistan'ın dünyanın en eski alfabelerinden biri olan Devanagari alfabesini kullandığı biliniyor. İşte harfleri ve okunuşları - Hint alfabesi nedir, kaç harften oluşur?

Tibet'in kutsal suyundan nasibini alan pek çok Güney Asya ülkesinde bugün hala binlerce yıldır kullanılan Devanagari alfabesi kullanılıyor. Hindistan'ın simgesi olan yerel dillerden biri olan Sanskritçenin yazımında da kullanılan Devanagari alfabesi bugün artık olarak da anılıyor. Hint alfabesine dar merak edilenleri sizin için derledik.

HİNT ALFABESİ NEDİR?

Bugün Hint alfabesi olarak anılan alfabe aslında çok eski Devanagari alfabesidir. Bugün Hindistan ve Nepal taraflarında kullanılan Davanagari alfabesinin Tibet nehri kıyılarında doğduğu söylenir. Hindistan'da ve Nepal bölgesinde konuşulan Sanskritçe, Nepali, Marathi, Hintçe gibi diller bugün hala Devanagari alfabesiyle yazılır.

HİNT ALFABESİ KAÇ HARF?

Sesli harfler ve sessiz harflerinin yanı sıra birkaç harfin bir araya gelerek oluşturduğu seslerle oldukça karmaşık görünen Hint alfabesi bazı bölgelerde Nagari alfabesi olarak da anılabilir. Hint alfabesi bazı kaynaklarda 28 harften oluştuğundan bahsedilse de 33 tane sessiz harf, 11 tane sesli harften oluşmaktadır. Bunun yanında 2 tane çarpmalı harf, 5 tane de sadece Farsça, Arapça, İngilizce kökten gelen kelimelerin yazımında kullanılan harfleri de vardır.

HİNT ALFABESİ ÖZELLİKLERİ

  • Devanagari kelime anlamı olarak "Tanrının Şehri" kelime grubuna karşılık gelir.
  • Hint alfabesinde büyük harf ve küçük harf ayrımı bulunmaz.
  • Hint alfabesinde yazı sistemi soldan sağa doğru işler.
  • Devanagari alfabesinde sesli harflerin uzun kullanımları ve kısa kullanımları vardır, uzun ve kısa kullanımları simgesel olarak değişir.
  • Devanagari alfabesinde noktalama işaretleri kullanılmamaktadır.
  • Hint alfabesinde O harfi ve Ö harfi kullanılmamaktadır.
  • Harflerin tıpkı Arap alfabesindeki gibi ortada ve sonra yazılışları farklıdır.

HİNT ALFABESİNİ TÜRKLER KULLANDI MI?

Dünyanın en köklü milletlerinden biri olan Türklerin zaman içerisinde Göktürk alfabesi, Mani alfabesi, Soğut (Sogd) alfabesi, Uygur alfabesi, Brahmi alfabesi, Tibet alfabesi, Süryani alfabesi, İbrani alfabesi, Grek alfabesi, Arap alfabesi, Kiril alfabesi, Latin alfabesi kullandığı bilinmektedir.

HİNT ALFABESİ VE TÜRKÇE KARŞILIĞI

Hint alfabesi harfleri okunuşu ile yazılışı farklıdır. Bazı harflerin okunurken yapılan vurguları yazıldığından farklı sesler çıkarmasına neden olabilir. İşte Hint alfabesi harfleri okunuşu ve Türkçe karşılıkları:

  • अ-A
  • आ- â (uzun a)
  • ए-E
  • ऐ-Ei okunuşu e
  • ओ-O
  • औ-Au,okunuşu ov
  • ऑ-O fakat okunuşu ouvv
  • इ-i
  • ई- ī (uzun i)
  • उ-U
  • ऊ-ū (uzun u)
  • ब-B
  • ह-H
  • ग G
  • द-D
  • ड़-D (okunuşu r)
  • प-P
  • ज-J (okunuşu c)
  • र-R
  • क-K
  • त-T
  • च-C (okunuşu ç)
  • ट-T ile ç sesi arası. Dil kıvrılır ve üst dişlerin arasında vurgulanır.
  • म-M
  • न-N
  • व-V
  • ल-L
  • स-S
  • य-Yफ-F
  • भ-Bh (okunuşu p gibi sert b)
  • ण- N
  • घ-Gh (okunuşu sert g)
  • थ-Th
  • झ-Jh (okunuşu çh)
  • ढ-Dh (okunuşu rh)
  • ख-Kh (okunuşu sert k)
  • छ-Chh (okunuşu çh)
  • ष-Shh (okunuşu şh)
  • श-Sh (okunuşu ş)
  • ध-Dh, (okunuşu d harfine vurgu yaparak sert şekilde)

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Hint Alfabesi Harfleri Ve Okunuşları - Hint Alfabesi Nedir, Kaç Harften Oluşur?
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