Kuzey Kore birliklerinin Güney Kore topraklarına girmesi sonucu soğuk savaş yerini sıcak çatışmaya bırakmıştır. Güney Kore topraklarında yer alan Amerika Savaşa girmedi. Kuzey Kore'nin yanında ise Çin ve Sovyet Rusya bulunuyordu. Daha sonra ise Birleşmiş Milletler Güney Kore'ye göndermek için çeşitli milletlerin askerlerinden meydana gelen bir Birleşmiş Milletler Ordusu kurulması kararını devreye soktu. Ülkenin sınırlarını genişletmekten daha fazla detayı içinde bulunduran Kore Savaşı'nda Güney Kore'ye ilk destek ABD önderliğindeki Birleşmiş Milletler tarafından geldi. Peki, Kore Savaşı'nda Türkiye hangi taraftaydı? İşte yanıtı…

KORE SAVAŞI TARİHİ

Kore Savaşı ne zaman oldu? Sorusu bu savaşla ilgili bilinmesi gerekenler arasında yer almaktadır. 25 Haziran 1950 senesinde Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye saldırısı sonucu tarihte Kore Savaşı meydana gelmiştir. Kore Savaşı'nın ardından Kuzey Kore Ve Güney Kore arasındaki çekişme birçok sebepten dolayı senelerce sürmüştür. Böylelikle Kore Savaşı kaç yılında oldu? Sorusunun yanıtını verdik. Şimdi ise bu savaşın son bulduğu tarih hakkında detaylara inebiliriz.

İki devlet arasında 27 Temmuz 1953 senesinde Panmunjom Ateşkes Antlaşması imzalanmış ve savaş durma noktasına gelmiştir. Antlaşma sayesinde Kuzey Kore ve Güney Kore ülkeleri arasında tarafsız bölge olmuştur fakat savaş sonrasında barış antlaşması imzalanmaması savaşın hala devam ediyor olması olarak görülmekteydi. Bu açıdan Güney Kore ve Kuzey Kore arasında vuku bulan savaşın tam olarak sona ermesi 2018 Nisan ayında tarafsız bölgede gerçekleşmiştir. Burada bir barış anlaşması imzalanması üzerine Kore Savaşı tam anlamıyla sona ermiştir.

KORE SAVAŞI NEDENLERİ

Kore o dönemde iki devlete bölünmüştür. Bu durum, ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş'tan kaynaklanıyordu. İki taraf he ne kadar Kore üzerinde hakka sahibi olduğunu düşünse de sınır hattı kesinlikle kalıcı olarak onaylanmadı. Çin ve Sovyetler Birliği destekli Kuzey Kore'nin Güney Kore topraklarına ulaşması ile 25 Haziran 1950'de Kore Savaşı başlamış oldu.

27 Temmuz 1953'de ateşkes imzalanarak iki devlet arasındaki savaş sonlandırılmıştır. Ardından iki hükümet kararlar almıştır. Bunlardan biri olan 337 numaralı kararda; atmosferde fezada ve su altına nükleer silah denemelerini yasaklanması hakkında bir anlaşma yapılmıştır. Güney Kore ve Kuzey Kore ikiye ayrılarak savaş öncesinde de geçerli olan 38. Enlem sınır olarak kalmıştır.

KORE SAVAŞI KİMLER ARASINDA OLMUŞTUR?

Kuzey Kore ve Güney Kore arasında olmuştur. Soğuk savaşın ilk senelerinde ortaya çıkan çatışma, ilk etapta ABD ve müttefiklerinin, ardından da Çin Halk Cumhuriyeti'nin katılım sağlaması ile uluslararası bir noktaya taşınmıştır.

KORE SAVAŞI SONUÇLARI

Kuzey Kore ve Güney Kore arasında vuku bulan bu savaş bir yandan bu iki ülke bir yandan da savaşa katılan farklı ülkeler bakımından bazı sonuçlara neden olmuştur. Kuzey Kore savaşının sonuçları şu şekilde sıralanabilir:

Kore Savaşı'nda asker kaybı en çok ABD tarafından yaşanmıştır.

Kore Savaşı 3 yıl sürmüş Türkiye'nin gönderdiği asker sayısı 23 bin iken şehit sayısı ise 721'e ulaşmıştır.

Türkiye Kore Savaşı'na asker göndererek hedefine ulaşmıştır bu bağlamda 1952 tarihinde NATO'ya üye olmayı başarmıştır.

Sovyet Rusya bu savaş ile Amerika'yı Kore'den atamayacağının farkına varmıştır.

Kore Savaşı esnasında Çin ile Kore ciddi anlamda kayıp yaşamıştır.

Bu savaşta Güney Kore'ye destek veren BM yaklaşık 55 bin kayıp vermiştir. Kayıpların 36 bini ise Amerika askerlerinden oluşmaktadır.

KORE SAVAŞI'NDA TÜRKİYE HANGİ TARAFTAYDI?

Kore Savaşı'nda Kuzey Kore'nin yanında Sovyet Rusya ve Çin yer alıyordu. Güney Kore'nin yanında ise ABD, Kanada, Avustralya, Filipinler, İngiltere, Güney Afrika, Tayland ve Yunanistan gibi ülkeler bulunuyordu. Türkiye ise Birleşmiş Milletler (BM) Sıfatı ile Güney Kore tarafından savaşa katılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti NATO üyeliğine katılmak ve Rusya tehdidini karşı kendini korumak adına 30 Haziran 1950 tarihinde Kore Savaşına katılım sağlama kararında bulundu. 19 Şubat 1952 tarihinde onaylanan anlaşma ile Türkiye'den pek çok asker Kore Savaşı'na katıldı. Amerika'nın ardından en çok kayıp veren ülkelerden biri olan Türkiye, Kore Savaşı'nda mükemmel askerlik örneği ile dünyanın takdirini kazanmıştır.