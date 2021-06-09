Kösedağ Savaşı sonuçları ile Türk tarihinin en önemli savaşları arasında yer almaktadır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin çöküş sürecine girmesi bu savaşın en önemli sonuçlarından biridir. Her savaşta askerler, komutanlar ve halk bulunur. Ayrıca taktik, stratejinin de savaşlardaki önemi oldukça büyüktür. Bu bağlamda Anadolu Selçuklu Devleti'nin başında genç kumandanlar ve tecrübe bakımından zayıf bir sultan bulunması gibi farklı sebepler sonucu Anadolu hızla istila edilmiş 200 yıllık Büyük Selçuklu Devleti'nin sonu getirilmiştir. Tarihimizde Kösedağ Savaşı sonuçları ile büyük bir çöküşü ifade etse de yaşanan tüm bu olumsuz gelişmeler hatalarımızdan ders almamız ve bir daha tekrar etmemiz için yol gösterici olmasından dolayı yarar sağlamıştır. Peki, Kösedağ Savaşı'ndan sonra kurulan beylikler nelerdir? İşte Kösedağ Savaşı ile ilgili merak edilenler…

KÖSEDAĞ SAVAŞI NEDİR?

Kösedağ Savaşı, 1243 yılında Moğollar ve Anadolu Selçuklu Devleti arasında yapılan tarihte son derece önemi bulunan bir savaştır. Tarihin kanlı ve sonucu ile olumsuzlukları art arda getiren Kösedağ Savaşı, Anadolu Selçuklu Devleti'nin mağlup olması ile neticelenmiştir. Tarih derslerinde özellikle üzerinde durulan bu savaş, Anadolu Selçuklu Devleti'nin nasıl çöküş dönemine girdiğini ve önemini anlatmaktadır. Kösedağ Savaşı sonuçları bakımından Türk İslam tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna çağrışım yapmaktadır.

KÖSEDAĞ SAVAŞI NEDENLERİ

Anadolu'yu hedef alan Moğol istilasından önce henüz iki devletin düşman olacak bir çatışma durumu bulunmuyordu. Moğolların Anadolu topraklarını istila etmesinin en önemli sebepleri arasında Anadolu'nun tarım ve ticaret açısından gelişmiş olması, refah düzeyi yüksek bir toplumun bu kesimde yer alması Moğolların saldırısında etkili olmuştur. Ancak Anadolu Selçuklu Devleti'nin başında Alaeddin Keykubad gibi güçlü bir hükümdar Moğolların gözünü korkuyordu. Alaeddin Keykubad'ın vefatının ardından yerine II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in geçmesi Moğolların cesaretlenmesine neden olmuştur.

KÖSEDAĞ SAVAŞI KİMLER ARASINDA OLDU?

Savaş ve tarih insanlığın başlangıç aşamasından bu yana birlikte yürümektedir. Kösedağ Savaşı Selçuklu tarihi bakımından son derece önemli bir yere sahiptir. Kösedağ Savaşı 3 Temmuz 1243 yılında Selçuklu Devleti ve Moğollar arasında gerçekleşmiştir. Peki, Kösedağ Savaşı'nı kim kazandı? Birçok kişinin Kösedağ Savaşı hakkında en çok merak ettiği sorular biri de budur. Kösedağ Savaşı'nda zafer elde eden taraf Moğollar olmuştur. Bu savaş Anadolu Selçukluları için bir yıkılıştan ibaret iken bu durum Moğolların Anadolu'nun tek hakimi olmaları açısından son derece önemlidir.

KÖSEDAĞ SAVAŞI SONUÇLARI VE ÖNEMİ

Kösedağ Savaşı Selçuklu Devleti açısından hiç istenmeyen bir sonuçla neticelenmiştir. Bu savaşın ardından Anadolu'da Moğol istilası devreye girmiş ve Anadolu toprakları yıkılmıştır. Ancak perişan olan Anadolu topraklarında pek çok sıkıntı meydana gelmeye başlar. Bunlardan biri Anadolu Selçuklu Devleti'nin ağır vergiler ödemek zorunda kalmasıdır. Nihayetinde Anadolu Selçuklu Devleti Moğollara bağlandığından Selçuklu hükümdarları Moğolların etkisi altına girmiştir. Bu durumdan dolayı da sürekli taht kavgaları baş göstermiştir.

Anadolu Selçuklu Devletinde bağlı konumda olan Trabzon İmparatorluğu ve Ermeniler Moğolların egemenliği altına girmiştir. Anadolu Devleti yıkılma ve parçalanmayı dibine kadar yaşamıştır. Anadolu topraklarında Moğol himayesi yarım yüzyıl sürmüştür.

Türk birliği zedelenmiş ve Anadolu Toprakları üzerinde pek çok beylikler kurulmuştur. Yağma ve huzursuzlukların artması üzerine Anadolu topraklarında ticaret yolları değersizleşmiş ve kıtlık ortaya çıkmıştır.

KÖSEDAĞ SAVAŞI TARİHİ

Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında vuku bulan Kösedağ Savaşı, Anadolu devletinin sonunu getirmiştir. 3 Temmuz 1243 yılında küçük bir çatışma sonucunda savaş sona erdi. Selçuklu ordusu seksen bin kişilik bir ordudan oluşmaktaydı. Harp Selçuklu ordusu için utanç verici bir tablo ile sonuçlandı. Artık Anadolu toprakları Moğolların eline geçmiş ve Selçuklu toprakları zulüm ve işgale maruz kalmıştı.

Türk tarihi bakımından benzersiz bir harp olan Kösedağ Savaşı, ilk zamanlar Anadolu'ya adım atma cesareti bulunmayan Moğolların Anadolu'yu kısa sürede bozguna uğratmalarına neden olmuştur. Pek çok Müslüman kadın- çocuk- asker savaş esnasında yaşamını yitirmiştir. 200 yıllık Selçuklu Devleti'nin yıkılma süreci bu şekilde başlamış olup, yenilginin akabinde Selçuklular Moğollara vergi vermek durumunda kalmışlardır.

KÖSEDAĞ SAVAŞI'NDAN SONRA KURULAN BEYLİKLER

Moğolların esiri olmaktan kaçarak Anadolu'ya gelen Türkmenler Anadolu'nun Türkleşmesi adına yeni bir güç oluşturmuşlardır. Bu noktada ise Kösedağ Savaşı'nın tek olumlu yönü Türkmenlerin Anadolu'da Beylikler kurulmasında rol oynamalarıdır. Kösedağ Savaşı'ndan sonra kurulan beyliklere ilişkin detaylar şöyledir;