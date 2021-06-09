Her sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleşmekte olan LGS (sayısal – sözel) soruları ve cevapları, sınavın sona ermesinden kısa bir süre sonra adayların erişimine açıldı. İki oturumdan oluş ve ilk oturumunun sözel, ikinci oturumunun ise sayısal olduğu sınavda liselere geçiş sistemi kapsamında maratonun ilk aşaması tamamlandı. Adaylar şimdi 30 Haziran tarihinde erişime açılacak sonuçları bekleyişe geçerken LGS soruları ve cevap anahtarı ile de sınav puanı hesaplama işlemini gerçekleştirebiliyor. İşte Liselere Giriş Sınavı MEB LGS soruları ve cevapları PDF indir ekranı ve tüm detaylar…