Her sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleşmekte olan LGS (sayısal – sözel) soruları ve cevapları, sınavın sona ermesinden kısa bir süre sonra adayların erişimine açıldı. İki oturumdan oluş ve ilk oturumunun sözel, ikinci oturumunun ise sayısal olduğu sınavda liselere geçiş sistemi kapsamında maratonun ilk aşaması tamamlandı. Adaylar şimdi 30 Haziran tarihinde erişime açılacak sonuçları bekleyişe geçerken LGS soruları ve cevap anahtarı ile de sınav puanı hesaplama işlemini gerçekleştirebiliyor. İşte Liselere Giriş Sınavı MEB LGS soruları ve cevapları PDF indir ekranı ve tüm detaylar…
LGS soru ve cevapları, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sabah.com.tr'de!
Aşağıdaki bağlantılara tıklayıp 2021 LGS soru ve cevap anahtarını görüntüleyebilirsiniz.
LGS SÖZEL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
LGS SAYISAL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirildi.
İstanbul'da LGS heyecanı başladı | Video
Öğrencilerin kendi okulunda katıldığı sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.
İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde Kovid-19 tedbirleri kapsamında okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyulması için tedbirler alındı.
Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltildiği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi.
Sınava giren öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçileri, saat 15.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmadı. Sınav görevlileri temas gerektiren işlemlerde cerrahi eldiven kullandı. Sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunduruldu.
Sınava girerken öğrenciler arasında sosyal mesafenin korunması için kapı önlerindeki yığılmalar engellendi. Okul bahçesi ve koridorlarında maske takıldı. Ancak sınav salonunda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunduğundan isteyen öğrenciler, sınav esnasında maskesini çıkardı.
Sınava girecek öğrenciler ile sınav görevlilerinin Kovid-19 risk durumları takip edildi. PCR testi pozitif ve temaslı olan öğrencilerin ayrı salonlarda, gerekirse ayrı binalarda sınava alınması için planlama yapıldı.
Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
E OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ