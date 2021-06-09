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Giriş Tarihi: 9.6.2021

O yemekleri liseliler pişiriyor

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
O yemekleri liseliler pişiriyor
İstanbul Hükümet Konağı'nın öğle yemekleri, Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümü öğrencileri tarafından hazırlanıyor. Hükümet Konağı'nın 1'inci katına okul adına açılan mutfaktan çıkan yemekler oldukça sağlıklı. Okul Müdürü Gülfem Yelenlibağ, "Öğrencilerimizin burada sunduğu hizmetler, yaz stajı yerine geçiyor ve bunun karşılığında belli bir miktar ücret alıyorlar. Hem öğrencilerimiz deneyim sahibi oluyorlar hem de Hükümet Konağı'nda çalışan memurlar temiz ve sağlıklı yiyecekler yiyorlar. Mutfağımızdaki sebzeden yağa her şey en doğalından" dedi.
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O yemekleri liseliler pişiriyor
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