O yemekleri liseliler pişiriyor

İstanbul Gaziosmanpaşa
Hükümet Konağı'nın öğle yemekleri, Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümü öğrencileri tarafından hazırlanıyor. Hükümet Konağı'nın 1'inci katına okul adına açılan mutfaktan çıkan yemekler oldukça sağlıklı. Okul Müdürü Gülfem Yelenlibağ, "Öğrencilerimizin burada sunduğu hizmetler, yaz stajı yerine geçiyor ve bunun karşılığında belli bir miktar ücret alıyorlar. Hem öğrencilerimiz deneyim sahibi oluyorlar hem de Hükümet Konağı'nda çalışan memurlar temiz ve sağlıklı yiyecekler yiyorlar. Mutfağımızdaki sebzeden yağa her şey en doğalından" dedi.