Öğretmenler, il içi ve iller arası isteğe bağlı başvurularını, ya da zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme taleplerini oluşturmak için hazırlanıyor. Öğretmen il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman sorusunun yanıtı MEB'den geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son duyuruya göre il içi başvurular 8-14 Temmuz, iller arası başvurular 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınacak. İl içi ve iller arası yer değiştirme başvuru şartları da merak edilirken, MEB 2021 il içi atama takvimi kapsamında merak edilenler yanıt buldu.

ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 08-14 Temmuz tarihleri arasında alınacak. İller arası isteğe bağlı veya zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı başvurular ise 29 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.