Avrupa Birliğince finanse edilen Millî Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca (UNDP) hayata geçirilen, "Göç Bağlamında Yetişkin Eğitimi ve Uzaktan Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Uluslararası Forumu" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

AMACIMIZ HAYAT BOYU ÖĞRENME ANLAYIŞI VE FARKINDALIĞI OLUŞTURMAK



Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran forumun açılış konuşmasını yaptı ve amaçlarının hayat boyu öğrenme anlayış ve farkındalığını oluşturmak olduğunu söyleyerek Suriyeli çocuklar Türkçe ile sisteme kazandırılıyor dedi. Türkiye'de 1926'da kurulan Halk Terbiye Şubesi ile hayat boyu öğrenmenin sistematik hale geldiğini, 2011'de ise kurulan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile teşkilat yapısının daha da güçlendiğini anlatan Safran, "Her ilde, ilçede, mahalle ve sokakta tamamen vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hayat boyu öğrenme kurslarımızla bu anlayışı yerleştirmeye gayret ediyoruz." dedi.