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Giriş Tarihi: 9.6.2021 13:31

Suriyeli çocuklar Türkçe ile sisteme kazandırılıyor

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
Suriyeli çocuklar Türkçe ile sisteme kazandırılıyor

Millî Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca (UNDP) hayata geçirilen "Göç Bağlamında Yetişkin Eğitimi ve Uzaktan Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Uluslararası Forumu"nun açılışını Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran yaptı. Safran, konuşmasında "Yaklaşık 10 yıldır süren Suriye krizi nedeniyle misafirperver kültürümüzün bir göstergesi olarak kucak açtığımız milyonlarca Suriyelinin eğitime erişebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuşarak "Toplumsal uyumun hızlanması için Türkçe dili öğrenimini ciddi boyutta önemsiyor ve bu doğrultuda politikalar üretiyoruz" dedi.

Avrupa Birliğince finanse edilen Millî Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca (UNDP) hayata geçirilen, "Göç Bağlamında Yetişkin Eğitimi ve Uzaktan Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Uluslararası Forumu" Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

AMACIMIZ HAYAT BOYU ÖĞRENME ANLAYIŞI VE FARKINDALIĞI OLUŞTURMAK

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran forumun açılış konuşmasını yaptı ve amaçlarının hayat boyu öğrenme anlayış ve farkındalığını oluşturmak olduğunu söyleyerek Suriyeli çocuklar Türkçe ile sisteme kazandırılıyor dedi. Türkiye'de 1926'da kurulan Halk Terbiye Şubesi ile hayat boyu öğrenmenin sistematik hale geldiğini, 2011'de ise kurulan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile teşkilat yapısının daha da güçlendiğini anlatan Safran, "Her ilde, ilçede, mahalle ve sokakta tamamen vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hayat boyu öğrenme kurslarımızla bu anlayışı yerleştirmeye gayret ediyoruz." dedi.

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Suriyeli çocuklar Türkçe ile sisteme kazandırılıyor
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