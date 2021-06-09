Tescilli güvenli kampüs

Hasan Kalyoncu Üniversitesi
(HKÜ) pandeminin ilk dönemlerinden itibaren aldığı önlemler nedeniyle Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen "Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi"ni almaya hak kazandı. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Pandemi süresince, yüz yüze eğitimden ödün vermeden çevrimiçi destekli hibrit eğitim modeliyle birlikte eğitime devam ettik. Üniversite olarak her zaman açık, canlı ve yaşayan kampüsümüzle tüm paydaşlarımıza hizmet veriyoruz. 'Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Belgelendirme Programı' şartlarını güvenli kampüs belgesi almaya hak kazandık" diye konuştu.