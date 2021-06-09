Son dakika haberi... Üniversiteler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimini sürdürüyor. Öğrenciler, bir an önce fakültelerine kavuşmak isterken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli açıklama geldi. Erdoğan, 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversitelerin açılma tarihi hakkında bilgi verdi. Böylelikle, günlerdir merak edilen üniversiteler ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından üniversitelerin açılacağı tarihi paylaştı. Erdoğan, 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversitelerin açılacağını belirtirken Eylül ayını işaret etti. Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da üniversitelerde aşılama süreci ile ilgili bilgi verdi.
İşte, 2021-2022 üniversiteler ne zaman açılacak konusuyla ilgili gelişmeler ve yüz yüze eğitimde son durum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül 2021 tarihi itibarı ile başlayacağını bildirdi.
BAKAN KOCA: 13 EYLÜL'DEN ÖNCE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZ DE AŞILARINI OLACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasını yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında bir takipçisinin kendisine "Öğrenciler de aşılanınca yüz yüze eğitime başlarız tabii. Üniversite nüfusunun ezici çoğunluğu onlar" demesi üzerine açıklama yaptı. Bakan Koca, takipçisine verdiği cevapta "Cem Bey, merak etmeyin 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun" ifadelerini kullandı.