YKS’de baraj formülleri 14 netle TYT kazanılır

26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bu yıl 2.5 milyondan fazla aday yarışacak. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran Cumartesi, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 27 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Tercih yapma hakkını kazanabilmek için sınavın ilk oturumu olan TYT'den en az 150 puan almak gerekiyor. 4 yıllık lisans programı tercihi yapabilmek için de asgari 180 puan şartı var. Pandemi nedeniyle geçen yıl lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli olan 180 puan barajı 170'e düşürülmüştü. Ancak bu yıl yine 180 puan barajı geçerli olacak. Adayların en çok merak ettiği konulardan biri, kaç netle bu barajı geçebilecekleri. Peki adaylar hangi testten kaç net çıkarırsa 150 ve 180 barajlarını geçebilir? Eğitim Uzmanı Salim Ünsal bu alternatifleri SABAH'a şöyle anlattı:TYT'de 40 Türkçe, 40 matematik, 20 sosyal bilimler, 20 de fen bilimleri olmak üzere toplam 120 soru sorulacak. Önlisans programlarını tercih edebilmek için geçerli 150 puan barajı toplam 14 netle aşılabilir. TYT Türkçe testinden yarım, sosyal bilimlerden ise 13.5 net çıkaran bir aday, diğer testlere hiç dokunmadan bu barajı geçebilir. Türkçe'den 10, sosyal bilimlerden ise 5 net çıkaran aday ya da temel matematikten 10 ve fen bilimlerinden 5.25 neti olan bir aday barajı aşabilir.Mühendislik, tıp gibi alanların tercihinde kullanılacak sayısal (SAY) puan türünde 180 barajını geçmek için bir adayın TYT temel matematikten 10, TYT fen bilimlerinden 5.25, AYT matematik ile AYT fen bilimlerinden en az 10'ar net çıkarması yeterli olacak. Başka bir alternatif ise TYT Türkçe testinden 15, TYT temel matematikten 10, TYT fen bilimlerinden 5, AYT matematikten 10, AYT fen bilimlerinden de 3.75 net.Eşit ağırlıkçılar (EA) en basit formülle TYT temel matematikten 6, Türkçe'den 10, AYT matematik ile AYT sosyal bilimler testlerinden 10'ar net çıkararak toplam 36 netle 180 baraj puanını geçebilirler. Sözelde (SÖZ) ise TYT'de Türkçe'den 10, sosyal bilimlerden 5, AYT sosyal bilimler-1'den 10.5, AYT sosyal bilimler-2 testinden de 10 net yaparak barajı aşabilirler. TYT Türkçe testinden 10, TYT sosyal bilimler testinden 5 net çıkaran bir aday, YDT'de 22 net yaparak Dil puanıyla öğrenci alan 4 yıllık bir bölüme tercih yapma hakkı kazanabilecek.