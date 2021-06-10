Akademisyen nasıl olunur? Akademisyen nedir, ne iş yapar? e1

Lisans eğitimini tamamlamış ardından yüksek lisans yapmış ve beraberinde doktora ile sonuçlandırmış kişiler öğretim üyesi olurlar. Akademisyen tanımını biraz daha açmak gerekirse; üniversite ve yüksek öğrenim gibi kurumlar içinde öğretim gerçekleştiren kişi anlamına gelir. Akademisyen olmak ile birlikte iş hayatı da daha hareketli geçmektedir. Çünkü akademisyen yaptığı başarılar ve araştırmalarla birlikte seçtiği alana katkıda bulunur.

AKADEMİSYEN NEDİR?

Üniversite ve benzeri yükseköğrenim kurumlarında öğretimi gerçekleştiren, araştırma yapan ve özgün araştırmalarıyla alanına katkıda bulunan kişilere verilen genel mesleki unvana akademisyen denir. Kaç yılda akademisyen olunur? Merak edilen konulardan biri de budur. Lisans eğitimi 4 yıl, yüksek lisans eğitimi 2 yıl ve doktora eğitimi de 4 yıl olmak üzere toplam 10 yıl sürmektedir.

Üniversitelerde ve araştırma kurumlarında görev yapan öğretim yardımcıları olan çevirmenler, uzmanlar, öğretim planlamacıları, araştırma görevlileri (üniversite asistanı), okutmanlar ve öğretim görevlileri ile öğretim üyeleri olan yardımcı doçentler, doçentler, araştırma profesörleri, profesörler ve ordinaryüs profesörler farklı derecelerden akademisyenlerdir. Doktora yaptıktan sonra ne olur? Gibi sorular merak edildiği için unvan derecesine göre öğretim üyesi olarak anılır.

AKADEMİSYEN NE İŞ YAPAR?

Akademisyenler üniversite ve yüksek öğrenim gibi kurumlar içinde öğretim gerçekleştiren kişilerdir. Araştırmacı kimlikleri ile kendilerini gösterirler. Her akademisyenin uzman olduğu bir alan vardır. Bu alan üzerinde araştırma yaparak seçmiş olduğu alana katkıda bulunurlar.

AKADEMİSYEN NASIL OLUNUR?

Akademisyen olabilmek için ALES önem arz etmektedir. ÖSYM tarafından her dönem düzenlenen sınavda başarılı olmak akademisyenlik yapabilmenin diğer bir gerekli tarafı diyebiliriz. İşte genel şartlar:

Lisans eğitimini tamamlamış olmak.

ALES ve YDS sınavlarından taban puanı almış olmak. (Taban puanlar ALES'te 70, YDS'de 50 puandır.)

Yüksek lisans öncesi yapılan yazılı ve sözlü mülakatlarda başarılı olmak ve ardından yüksek lisans eğitimini tamamlamak.

Belirlenmiş kriterler ile doktora eğitimini tamamlamak.

Tez aşamasına katılmak ve bu süreci başarıyla tamamlamak

Hayat boyu öğrenmeye ve öğretmeye istekli olmak.

İletişim yeteneklerinin güçlü olması, sabırlı ve titiz olmak.

Kuşaklar arası farklılıkları iyi anlamak ve öğrenciler ile bunu iyi anlamış olarak iletişim kurmak.

AKADEMİSYEN ALIMLARI

Öğretim Üyesi (Prof. ,Doç. ,Yrd. Doç) ilanı Resmi Gazete, Devlet Personel Başkanlığı, en yüksek trajlı beş gazeteden birinde yayınlanır. Ayrıca akademisyen alımları üniversitelerin ilgili personel alımı sayfasından duyurulmaktadır.