Ambulans şoförü nasıl olunur? Ambulans şoförü olma şartları nelerdir?

Ambulans şoförü alımları yılda birkaç defa yapılmaktadır. 112 acil yardım hizmetleri kapsamında yer alan ambulans şoförlüğü rövanşta olan bir meslektir. Özel hastanelerde ya da devlet hastanesinde çalışma imkanı vardır. Ambulans şoförü olmak isteyenlerde normal şoförlere göre daha iyi bir sürüş yeteneği aranmaktadır.

AMBULANS ŞOFÖRÜ OLMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Ambulans şoförü olabilmek için en az lise mezunu olmanız gereklidir. Fakat üniversitelerin acil tıp teknisyenliği bölümünden mezun olanlar daha avantajlıdır. Diğer aranan özelliklerin başında da şoförün dikkatli olmasıdır. Hızlı olmak, normal şoförlerden daha hızlı ve daha dikkatli şekilde araç kullanmak gibi özellikler bunlar arasındadır. Ambulans şoförü olabilmek için şartları aşağıdaki başlıklardan inceleyebilirsiniz.

AMBULANS ŞOFÖRÜ YAŞ SINIRI

Sağlık Bakanlığı tarafından daha önce yayınlanan iş ilanlarında ambulans şoförlüğü için yaş sınırı 36 olarak duyurulmuştur. "36 yaşından gün almamış olmak" şartı yer almaktadır.

AMBULANS ŞOFÖRÜ OLMA ŞARTLARI

Başvuru yapacakların en az lise mezunu olabilmesi gerekir. Ortaokul ve daha altı kademelerden mezun olan kişilerin bu mesleği yapmasına izin verilmez.

B sınıfı ehliyete sahip olunmalıdır.

Ambulans şoförleri, gerekli durumlarda hastaya müdahale etmekle yükümlüdür. Bu nedenle her ambulans şoförüne ilk yardım sertifikası verilmektedir. Kişilerin bu sertifikayı alabilmek için gerekli eğitimleri almaları ve sınavlardan geçmeleri gerekir.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılan psikolojik analiz testlerini geçmeleri gerekir. Bu analizler sayesinde ağır travma ya da ölü ve yaralıların yoğunlukta bulunduğu büyük kazalarda soğuk kanlılığını koruyabilme ve gerekli durumlarda pratik karar verebilme yeteneğinin kazandırılması, meslek alanına bu yeteneklere sahip olan kişilerin alınması sağlanır.

İleri sürüş teknikleri hakkında eğitim almış kişiler ambulans şoförü olabilmektedir. Bu sürüş teknikleri sayesinde yoğun bir trafikte nasıl araç kullanılacağından dar yollarda doğru park etme becerisine kadar geniş bir alanda kişilerin bilgi sahibi olması sağlanır.

Bunların yanı sıra hem teorik, hem pratik sınavlarla kişilerin bilgileri ölçülmektedir. Bu sınavlardan geçen kişilere ambulans şoförü olma hakkı tanınır.

AMBULANS ŞOFÖRÜ BELGESİ NASIL ALINIR?

112 ambulans şoförü sertifikası olarak bilinen bu belgeyi almak için şu aşamaları geçmeniz gerekmektedir: