Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sevilerek tüketilen ananas meyvesi, lezzetli bir tada sahiptir. Ananas meyvesi lif oranı yüksektir. Bunun yanı sıra su, vitamin ve mineral açısından da zengindir. Antioksidan oranı güçlü olan bu meyve düzenli tüketildiğinde iltihaplanmaların oluşmasını engeller ve pek çok hastalığa şifa olur. Farklı tüketim şekilleri olan ananasın yetiştirilmesi hakkında bilinmeyen çok fazla bilgi vardır. Bu yüzden ananas yetiştiriciliği hakkındaki tüm detayları sizler için derledik.

ANANAS AĞAÇTA MI YETİŞİR?

Ananas meyvesi çoğu kişi tarafından ağaçta yetiştirilen tropikal bir meyve olarak bilinir. Ancak ananas meyvesi tarla bitkisidir. Bu yüzden ağaçta yetiştirildiğine dair bilgiler gerçeği yansıtmaz.

ANANAS HANGİ MEVSİMDE YETİŞİR?

Ananas diğer tropikal meyveler gibi sıcak ve nemli ortamlarda yetiştirilir. Yıl boyu yetiştirilen bu meyvenin doğru yetiştirilme dönemi ise mart, nisan, mayıs, haziran ve temmuzdur. İlkbahar ve yaz aylarında hasat yapılan ananas yıl boyunca tüketilmeye uygundur.

ANANAS NASIL YETİŞTİRİLİR?

Tropikal iklim koşullarında yetişen bir meyve olan ananas çok kolay olmasa da evde yetiştirilebilir. İlk olarak köklenme işlemi yapılan ananası yetiştirmek için şu adımlar izlenmelidir:

Ananasın yaprağı 10 cm'ye kadar derinliğe ulaşacak şekilde ayrılır.

Cam bir bardak ya da kavanoza su konulur. Temizlenen yapraklı kısma kürdan batırılarak suya batması engellenir.

Köklenme başladığında bir saksıya ekim gerçekleşir.

Ekim yapıldıktan sonra haftada bir sulama işlemi gerçekleştirilir.

Yaklaşık 6 ay sonra topraktan filizlenme başlayacaktır.

Düzenli bakımı ve sulaması yapıldığında yıl içerisinde meyve vermeye başlar.

Ananasın yetiştirilmesinde sıcaklık ve toprak yapısının önemi büyüktür. Eğer tarlada ya da daha küçük ekim alanlarında ananas yetiştirilmek istenirse bu bölgelerin güneş görmesi gerektiği unutulmamalıdır. Evde ananas yetiştirme yapıldığında da saksının sıcak ve güneş gören yerde durması gerekir.

ANANAS TÜRKİYE'DE NEREDE YETİŞİR?

Ananas yetiştiriciliği için ihtiyaç duyulan sıcak ve nemli hava Türkiye'de Akdeniz Bölgesi'nde bulunur. Bu yüzden Türkiye'de ananas yetiştiriciliği Mersin, Antalya ve Adana'da yapılır. Bu illerin toprak yapısı da geçirgen olduğu için ananas yetiştirmede yüksek verim alınır.