Ankara savaşı tarihi, nedenleri ve sonuçları – Ankara Savaşı kimler arasında yapılmıştır?

Ankara Savaşı'nın başlamasında en önemli sebepler arasında Osmanlı Devleti ve Moğollar arasında geçen beylik problemleri gelmektedir. Osmanlı Devleti'nin bu savaşta mağlup olmasının ardından Yıldırım Bayezid esir düşmüş olup, Osmanlı Devleti yıkılma riski ile baş başa kalmıştır. Böylelikle Ankara Savaşı kimler arasında yapıldı sorusunun yanıtını verdik.

ANKARA SAVAŞI TARİHİ

Ankara Savaşı Moğollar ve Osmanlı Devleti arasında 1402 tarihinde yapılmıştır. Osmanlı ve Moğollar arasında yaşanan çekişmeler sonucunda meydana gelen bu savaş, Moğolların kazanması ile sona ermiştir.

ANKARA SAVAŞI NEDENLERİ

Ankara Savaşı'nın başlamasında rol oynayan en önemli nedenler aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Bayezid ile Timur arasındaki mektuplaşmalar sırasında geçen olumsuzluklar

Osmanlı Devleti ve Moğolların hakimiyet alanlarının aynı noktada kesişiyor olması

Anadolu'daki diğer beyliklerin Timur'dan yardım istemesi

Timur'un Anadolu'da hakka sahip olduğu kanısına varması

Erzincan ve Kemah'ın Osmanlı Devleti tarafından savaştan önce ele geçirilmiş olması

Timur'un diğer beylikler gibi Osmanlı'yı da kendi hükümdarlığı altına alma amacı

Osmanlıların önceleri Ön Asya'ya dayanıyor olması gibi sebepler Ankara Savaşının nedenleri arasında yer almaktadır.

ANKARA SAVAŞI SONUÇLARI

Ankara Savaşı'nın bilinen en önemli sonuçlarının başında Anadolu'da Osmanlılar aracılığı ile kurulmuş olan beyliklerin yıkılmış olması gelmektedir. Ankara Savaşı sonrası meydana gelen sonuçlar ise şu şekilde sıralanabilir;

Ankara Savaşı sonucu Osmanlı Devleti 14121413 yıllarında Fetret Devri'ne girmiştir.

Osmanlının İmparatorluk dönemine geçiş aşamasında gecikmeler meydana geldi.

Yıldırım Bayezid'in oğulları arasında taht kavgaları baş göstermeye başladı. Merkezi otorite Osmanlı'da bozulma aşamasına girdi. Osmanlı yıkılmanın eşiğinden döndü.

Bizans'ın çöküşü ve İstanbul'un fethinde 50 yıl gecikme durumu söz konusu oldu.

Balkanlar'da Osmanlı ilerleyişi son buldu. Bizans şehzadeleri kışkırtma metodu ile iç işlerine karışmaya başladı.

Timur, İzmir bölgesine kadar ilerleyerek İzmir'i haçlıların elinden almıştır.

Bir Osmanlı padişahı ilk ve son defa savaşta esir düştü. Esir düşmesinin ardından 8 ay sonra Akşehir'de üzüntü ve kederden hastalanarak yaşama veda etti.

ANKARA SAVAŞI NEREDE YAPILDI?

Ankara Savaşı Ankara'nın kuzey doğusunda meydana gelmiştir. Ankara, Çubuk Ovası olarak bilinen bu alan, günümüzde Esenboğa Havalimanı'nın batısında yer alan Kızılca Köy deresinin Çubuk çayına ulaştığı; Yazır, İlkpınar, Melikşah, Kutuören, Dumlupınar ve Kızılca köylerinin bulunduğu alanlara oldukça yakındır.