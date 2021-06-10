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Giriş Tarihi: 10.6.2021 11:35 Son Güncelleme: 10.6.2021 11:35

açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Bahar dönemi 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve sorgulama nasıl yapılır?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Bahar dönemi 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve sorgulama nasıl yapılır?

kapsamında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan yüz binlerce öğrenci, 7 Haziran'da tamamlanan final sınavlarına katılım gösterdi. Öğrenciler şimdi ise AÖF sınav sonuçları için beklemeye başladı. Bilindiği gibi, ile öğrencilerin dönem sonu not ortalaması büyük ölçüde belli olacak. Peki, 2021 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve diğer detaylar

açıklandı mı konusu, öğrencilerin gündeminde bulunuyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bitirme (final) sınavları 7 Haziran'da son buldu. Öğrenciler, çevrimiçi ortamda final sınavlarına katılım gösterirken AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı.

BAHAR DÖNEMİ AÖF ONLİNE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden öğrenci kimlik bilgileriyle veya e-Devlet girişiyle görüntülenebilecek. Peki, 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

İşte, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır konusuyla ilgili gelişmeler

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli olmadı.

Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleşen sınavlar göz önüne alındığında, AÖF sınav sonuçlarının 14-15 Haziran tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖF sınav sonuçları 'nin resmi internet sitesinden öğrenci kimlik bilgileriyle veya e-Devlet girişiyle görüntülenebilecek.

AÖF FİNAL SONUÇLARI GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yapılan sınavlardan geçer not alamayan öğrenciler, yaz okulu sınavı ile bu dersi vermeye hak kazanıyor. Bu yıl yaz okulu 8 Ağustos'ta gerçekleşecek.

2021 AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ OLDU?

Anadolu Üniversitesi 2020 yılının Mayıs ayında yaptığı değişiklikle ders geçme notunu 30'dan 35'e yükseltti. Online sınavlar için ara sınavların etkisi yüzde 25, final sınavının etkisi 75 olarak belirlendi. Ders ortalaması 35'in altında olan öğrenciler FF harf notuyla dersten kalmış olacak. CD, DC, DD ve FF harf notuna sahip olan öğrenciler 2.00 ortalamasını tutturdukları takdirde koşullu olarak dersi geçebiliyor.

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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Bahar dönemi 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve sorgulama nasıl yapılır?
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