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Haberler Eğitim Haberleri AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF Bahar dönemi final sınavı sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 10.6.2021 09:24 Son Güncelleme: 10.6.2021 09:25

ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF Bahar dönemi final sınavı sonuçları açıklandı mı?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF Bahar dönemi final sınavı sonuçları açıklandı mı?

ne zaman açıklanacak sorusu, en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. bitirme (final) sınavları, 7 Haziran itibarı ile tamamlandı. Öğrenciler, AÖF sınav sonuçları için beklemeye koyuldu. Bilindiği giib, AÖF final sınavı sonuçları ile öğrencilerin dönem sonu not ortalaması belli olacak. Peki, 2021 AÖF online sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, sorgulama ekranı

için geri sayım sürüyor. bitirme sınavları, 7 Haziran itibarı ile tamamlandı. Öğrenciler, online (çevrimiçi) ortamda final sınavlarına katılım gösterdi. Bu noktada, AÖF sınav sonuçları için heyecan dolu bekleyiş de başladı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dönem sonu not ortalamalarının belirlenmesinde AÖF final sınavı sonuçları bir hâyli önem arz ediyor. Durum böyle olunca, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı.

İşte, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır konusuyla ilgili gelişmeler

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli olmadı.

Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleşen sınavlar göz önüne alındığında, AÖF sınav sonuçlarının 14-15 Haziran tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖF sınav sonuçları 'nin resmi internet sitesinden öğrenci kimlik bilgileriyle veya e-Devlet girişiyle görüntülenebilecek.

AÖF FİNAL SONUÇLARI GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yapılan sınavlardan geçer not alamayan öğrenciler, yaz okulu sınavı ile bu dersi vermeye hak kazanıyor. Bu yıl yaz okulu 8 Ağustos'ta gerçekleşecek.

2021 AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ OLDU?

Anadolu Üniversitesi 2020 yılının Mayıs ayında yaptığı değişiklikle ders geçme notunu 30'dan 35'e yükseltti. Online sınavlar için ara sınavların etkisi yüzde 25, final sınavının etkisi 75 olarak belirlendi. Ders ortalaması 35'in altında olan öğrenciler FF harf notuyla dersten kalmış olacak. CD, DC, DD ve FF harf notuna sahip olan öğrenciler 2.00 ortalamasını tutturdukları takdirde koşullu olarak dersi geçebiliyor.

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF Bahar dönemi final sınavı sonuçları açıklandı mı?
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