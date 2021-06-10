Kırım Savaşı tarihi, nedenleri ve sonuçları: Osmanlı Kırım Savaşı ne zaman oldu, hangi antlaşmayla sonlandı?

Kırım Savaşı, Osmanlı tarihinde yaşanmış sıradan olduğu kadar da sıra dışı bir olayı konu almaktadır. Tarihte 19. yüzyıllara bakıldığında Osmanlı ile Rusya'nın mücadeleye girmesi normal bir durum olarak görülüyordu. Çünkü 1800'lü yıllarda her iki devlet arasında savaşlar her daim meydana geliyordu. Ancak Osmanlı'nın bu savaşa İngiltere ve Fransa ile beraber girmesi ve toplumsal açıdan yaşanan birçok değişim Kırım Savaşı'nı önceki OsmanlıRus savaşlardan ayırt edici bir noktaya ulaştırıyordu. Aynı zamanda Kırım Savaşı neden ve sonuçları ile de Osmanlı Devleti ve Rusya arasındaki diğer mücadelelerden farklı bir konumdadır.

KIRIM SAVAŞI TARİHİ

Kırım Savaşı Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında vuku bulmuştur. 4 Ekim 1853 senesinde başlayan Kırım Savaşı'na Birleşik Krallık, Piyemonte Sardinya ve Fransa Osmanlı cephesinden katılmıştır. Kırım Savaşı'nda askeri amaçlı demiryolları yapılmış, zırhlı buhar gemileri kullanılmış, telgraf hatları çekilmiş ve binlerce asker ve mühimmat kilometrelerce uzaklığa taşınmıştır. Rusya'nın Osmanlı Devletini yok etme çabaları İngiltere ve Fransa'nın tepkisine çekmiş ve Fransa ve İngiltere böylelikle Osmanlı tarafından savaşa dahil olmuştur.

KIRIM SAVAŞI NEDENLERİ

Kırım Savaşı'nda farklı milletlerin Osmanlı tarafında konumlanması ile birlikte bu savaş, Avrupa devletlerinin Rusya'yı hem Akdeniz'den hem de Avrupa'dan uzaklaştırmak istemesi üzerine çıkmıştır. Kırım Savaşı'nın çıkmasında en önemli nedenlerden bir tanesi de 1. Petro'nun sıcak denizlere inme politikası sebebi ile 1853 senesinde Kırım Savaşı meydana gelmiştir.

Kırım Savaşı'nın diğer nedenleri ise şöyle sıralanabilir;

Tanzimat Fermanı'ndan sonra güç kazanan Osmanlı Rus çıkarlarına hizmet etmeyi reddediyordu.

Osmanlı İmparatorluğu'na Rusya'nın Hünkar Antlaşması gibi bir antlaşma imzalatmak istiyordu.

Her daim Rusya İstanbul ve Boğazları ele geçirmek istiyordu. Ayrıca Balkanlar'da da farklı devletler kurmak istiyordu.

Rusya Osmanlı Devletini yok etmek istiyordu ancak bu durum İngilizler tarafından onaylanmamıştı.

Osmanlı toprakları kutsal alanlar ile çevriliydi. Rusya bu kutsal alanların koruyuculuğunu üstlenmeyi amaçlıyor ve Ortodoks haklarına yönelik bazı isteklerde bulunuyordu.

KIRIM SAVAŞI SONUÇLARI

Kırım Savaşı sonuç olarak Müslüman bir devlet olan Osmanlının ilk defa uluslararası alanda hukuken bir nitelik kazanmasını sağlamıştır. Bu ise Kırım savaşı sonrası 1856 tarihinde imzalanan Paris Antlaşması ile devreye girmiştir. Kutsal yerler mevzusu ile de kesin olarak Kırım Savaşı başlama noktasına gelmiştir. Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu Filistin'de Katolik ve Ortodokslar arasında meydana gelen problemleri öne süren Rusya, Kırım Savaşı'nın başlaması için ilk adımı atmıştır. Aynı zamanda Rusya Osmanlı Devleti'ni çıkarları adına parçalamak istiyordu. Rusya İngiltere'ye kendi çıkarları doğrultusunda bir plan göndermiş olsa da İngiltere'nin çıkarlarına uygun olmadığından Rusya bu savaşta tek başına hareket etmiştir.

Osmanlı askeri ve teknolojik açıdan geride kaldığından dolayı Fransa ve İngiltere'den yardım istemiştir. Kırım Savaşı, Rusya'nın en başından beri sıcak denizlere inme hedefi, Fransa ve İngiltere'nin de Kırım Savaşı'na katılması ile son bulmuştur.

Kırım Savaşı'nda ilk kez Osmanlı dış borç almıştır. Borç İngiltere'den alınmış ve bu durum Avrupa'nın Osmanlı'ya eşlik ettiğini göstermiştir. Bu açıdan artık Osmanlı, Avrupa devleti olarak görülmüştür.

KIRIM SAVAŞI HANGİ ANTLAŞMAYLA SONLANDI?

Kırım Savaşı sonunda imzalanan antlaşma, 1856 yılında imzalanan Paris Antlaşması'dır. Böylelikle 3 yıl süren Kırım Savaşı kesin olarak sona ermiş ve Osmanlı İmparatorluğu uluslararası alanda ilk defa hukuki açıdan saygınlık kazanmıştır. Yapılan antlaşmada Islahat Fermanı'nda yer verilse de Avrupa devletleri Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışması durumu baş göstermiştir.

KIRIM SAVAŞI'NI KİM KAZANDI?

Oldukça modern ve yenilikçi bir savaş olarak görülen Kırım Savaşı esnasında ilk savaş fotoğraflarının çekildiği öne sürülmektedir. Osmanlı toprakları üzerinde vuku bulan bu saldırıya karşılık olarak Osmanlı İmparatorluğu vakit kaybetmeden kuvvetlerini hızlıca seferber etmiş ve Rusya'ya karşı savaş ilan etmiştir. Ancak Karadeniz bölgesinde Ruslar karşısında yenilgiye uğrayarak Osmanlı Anadolu'ya geri dönmek durumunda kalmıştır.