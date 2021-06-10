Hem lezzetli hem de besleyici özellikleri ile yoğun olarak tüketilen kivi, Türkiye'de de Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde yetiştirilir. Gün içinde 1 ya da 2 kivi tüketiminin vücudun ihtiyacı olan C vitamini oranını karşılaması, sindirim ve bağışıklık sistemini koruması ve göz hastalıklarına da iyi gelmesi gibi pek çok neden bu lezzetli meyvenin yetiştirilmesi için de talebi artırmaktadır.

KİVİ NEREDE YETİŞİR?

Kivi yetiştiriciliğinin kökeni Güney Doğu Asya'dan gelir. Türkiye'de kivi yetiştiriciliği en çok Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde gerçekleşir. Bunun yanı sıra Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nde de kivi yetiştirilebilir. Kivinin yetişmesi için deniz seviyesinin en az 50 metre yüksekliğindeki bölgeler tercih edilmelidir. 50 farklı türü olan kivinin nemli ve yağış alan yerler olması gerekir.

KİVİ HANGİ MEVSİMDE YETİŞİR?

Kivinin yetişmesi için en uygun dönemler son bahar aylarıdır. Kivinin yetişmesi için bölgenin nem ve yağış alması önemli bir faktördür. Bu yüzden Karadeniz, Akdeniz ve Marmara Bölgeleri en çok yetiştirilen bölgelerdir.

KİVİ NASIL YETİŞİR?

Kivi asmalı bir bitkidir. Bu yüzden toprağının derin ve süzek olması gerekir. Bu yüzden taban suyu yüksek olan, ağır ve killi topraklar kivi yetiştiriciliği yapmak isteyenler için uygun değildir. Kivinin yetişmesi için asitli topraklar gerekir. Toprak pH seviyesi de kaliteli bir kivi yetiştiriciliği için önemlidir. Burada uygun pH değeri de 5.5 ile 7 arasında olmalıdır. Kompost gübre kullanımı da kivi yetiştiriciliği için ideal toprak yapısıdır. İklim koşulları da kivi yetiştiriciliği için dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. Sert rüzgarların olduğu iklimlerde kivi yetiştirilmez. Soğuğa karşı dayanıklı olan bu meyve çok yüksek sıcaklıklara ise dayanamazlar.

Ekim yapılacak alanlarda aralıkların 4×3, 5×2, 4×5 olmasına özen gösterilmelidir. Kivi ekimi yapıldıktan sonra budama, gübreleme, sulama ve sert rüzgarlardan korunması için düzenli olarak bakımlar yapılmalıdır. Bu koşullar sağlandığında kivi ağaçları 4 ya da 5 yılın ardından meyve vermeye başlar. Ekonomik olarak iyi gelirler kazanmak için gereken süre ise 7 yıldır. Gerekli bakımlar yapıldıktan sonra kivi tarlalarından 3 tona kadar kivi meyvesi elde edilebilir. Nemli ve yağış alan bir bölgede olduğu için sulama maliyeti çok yoktur. Bu da yetiştirme sırasında sizleri ek maliyetinden koruyacaktır.

KİVİ HANGİ İKLİMDE YETİŞİR?

Kivi sağlık ve vitamin deposu olan bir meyvedir. Ekşi bir tadı olan bu meyve sindirim ve bağışıklık sistemi için zengin besin içerikleri içirir. Lezzeti ile tüketimde de fazla talep oluşturan kivi meyvesinin yetiştirilmesi için gerekli olan iklim ise nemli ve yağış alan bölgelerdir. Toprakları süzek olan organik yapıdaki yerler kaliteli kivilerin yetiştirilmesine elveriş sağlar. Türkiye'de bu koşulları sağlayan bölgeler Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Ege Bölgesi'dir.