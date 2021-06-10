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Giriş Tarihi: 10.6.2021 15:00

sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2021 LGS sonuçları açıklanma tarihi

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2021 LGS sonuçları açıklanma tarihi

Liseye Geçiş Sistemi merkezi sınavı (), önceki hafta sonu yurt genelinde iki oturum ile tamamlandı. Sınavda başarı için ter döken öğrenciler, toplamda 90 soruya yanıt vererek iyi bir lise hedefiyle sınavı tamamladı. Sınav sonrası LGS sonuçları yoğun olarak araştırılıyor. Peki, MEB takvimine göre LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 LGS sonuççları açıklanma tarihi ve sınav sonuçları hakkında merak edilenler...

2021 sınavı bu hafta sonu pazar günü yurt genelinde iki oturum halinde yapıldı. Yüz binlerce öğrenci, iyi bir lise kazanmak için sınavda ter döktü. Sınavın sonrası LGS sonuçları başta olmak üzere birçok tarih merak konusu olurken, MEB takvimi ile sınav sonrası süreç de belirlendi. Buna göre, LGS 2021 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre akıllardaki sorların yanıtı ve detaylı bilgiler aşağıda yer alıyor. İşte, 2021 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilili son gelişmeler

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili açıklamada bulundu. Bakanlığı, LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi kamuoyu ile paylaştı. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi () kapsamında 6 Haziran'da ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek merkezi sınav, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirilecek.

LGS, 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.

Sınav başvuruları merkezi olarak yapılan öğrenciler, bu yıl da sınava kendi okulunda girecek.

Öğrenciler, okulundaki bina, sıra numarası gibi bilgileri e-Okul sisteminden öğrenebilecek. Öğrencilerin sınav günü en geç saat 09.00'da okulunda hazır bulunması gerekiyor.

LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da iki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavda öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süreleri olacak.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

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LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2021 LGS sonuçları açıklanma tarihi
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