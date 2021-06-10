LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2021 LGS sonuçları açıklanma tarihi

LGS 2021 sınavı bu hafta sonu pazar günü yurt genelinde iki oturum halinde yapıldı. Yüz binlerce öğrenci, iyi bir lise kazanmak için sınavda ter döktü. Sınavın sonrası LGS sonuçları başta olmak üzere birçok tarih merak konusu olurken, MEB takvimi ile sınav sonrası süreç de belirlendi. Buna göre, LGS 2021 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre akıllardaki sorların yanıtı ve detaylı bilgiler aşağıda yer alıyor. İşte, 2021 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilili son gelişmeler

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili açıklamada bulundu. Bakanlığı, LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi kamuoyu ile paylaştı. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...