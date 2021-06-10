LGS'ye girmeden liseye gitmek isteyen 8. sınıf öğrencileri, LGS'ye girmeden liseye gidilir mi, liselere sınavsız yerleştirme nasıl olacak diye araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine göre, öğrenciler adrese dayalı lise tercihi yapabiliyor. Bu liselerde sınav puanı gerekmiyor ve sınavsız alan liselere adrese dayalı kayıt söz konusu oluyor. İşte LGS Sınavsız alan liseler neye göre alacak sorusunun yanıtı ve sınavsız öğrenci alan okullar listesi.

LGS'YE GİRMEDEN LİSEYE GİDİLİR Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretin Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan bilgilere göre, 8'inci sınıfı bitiren ve bir ortaöğretim kurumunda kaydı bulunmayan, kayıt şartlarını taşıyan öğrenciler, ikamet adresine uygun olan ve kontenjanı bulunan anadolu liseleri, anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine kayıt edilebilir.