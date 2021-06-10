Noter nasıl olunur? Noter olma şartları nelerdir?

Noterlik bir kamu hizmeti olmakla beraber, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirmek, kanunlarla beraber verilen görevleri yerine getirir. Noter olmak isteyenlerde bu görevlerin bilincinde olarak bu meslek için başvuruda bulunmaları gerekir. Noter olmak için ayrıca üniversite mezunu olmanız gereklidir.

NOTER NEDİR?

Noter, noterlik mesleğini yapan kişilere verilen unvandır. Noterlik bir kamu hizmeti olarak tanımlanır.

NOTER NE İŞ YAPAR?

Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirirler. Ayrıca kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar.

NOTER NASIL OLUNUR?

Noter olmak için ilk şart Hukuk Fakültesi mezunu olmalısınız. Hukuk Fakültesi mezunu olduktan sonra noterlik belgesi almanız gereklidir. Bu belgeyi almak için avukatlık stajı görevini yerine getirmelisiniz. Noterlik Belgesi Adalet Bakanlığı tarafından verilmektedir. Adalet Bakanlığı personel alımları sayfasından noter alımı ilanlarını takip etmelisiniz.

NOTERLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Nüfus cüzdanı fotokopisi (e-devletten alınabilir)

Sabıka kaydı. (e-devletten alınabilir)

Hukuk Fakültesi diploması veya çıkış belgesinin bir sureti (ilgili fakülte veya noter onaylı), eğer şahıs Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ki bir fakülteden mezun olmuş ise YÖK tarafından düzenlenmiş denklik belgesi (İlgili fakülte, YÖK veya noter onaylı), Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı olduğuna dair belge.

Noterlik görevini devamlı ve gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malül olunmadığını açıkça gösterir, noterlik yapmasına bedenen ve aklen halen engel hali olmadığını bildirir resmi tabip, sağlık ocağı veya hastaneden alınacak SAĞLIK RAPORU.

Halen kayıtlı bulunduğu (Kaydını sildirmiş ise daha önce kayıtlı bulunduğu) barodan alınacak hakkında disiplin takibatı bulunup bulunmadığını gösterir belge.

Başka bir kurumda çalışıyor ise sicil özeti veya hizmet belgesi, ayrıca hakkında halen siciline geçmeyen ceza veya disiplin yönünden soruşturma ya da kovuşturma bulunup bulunmadığını gösterir belge.

Avukatlık ruhsatnamesinin Noterden, Türkiye Barolar Birliğinden veya ilgili Barodan (ruhsatnamesinin verildiği baro veya halen kayıtlı olduğu baro) onaylı örneği.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11. bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair ekli örneğe uygun olarak düzenlenip ilgilisince imzalanmış BEYANNAME.

4 adet (4x6) ebadında mutlaka renkli, cübbesiz, vesikalık fotoğraf

Noterlik belgesi verilmesi isteğini kapsayan ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmış imzalı DİLEKÇE. İkamet adresi, telefon numarası elektronik posta adresi içermesi gerekmektedir.

NOTER OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Kimler noter olabilir? Sorusu merak edilen konular arasındadır. Aşağıdaki şartları taşıyanlar noterlik için başvuruda bulunabilirler.

23 yaşının bitmesi ve 50 yaşından büyük olunmaması gerekir.

Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilir.

Hukuk Fakültesinden mezun olunmalıdır.

Erkek adayların; askerliğini bitirmesi ya da askerlikten muaf olduklarını gösterir belge sunmaları gerekmektedir.

Yüz kızartıcı bir suç sebebiyle hüküm giyilmemesi ya da bu suçlar hakkında herhangi bir soruşturmaya dahil olunmaması gerekir.

Noterlik mesleğini küçük düşürecek davranışlardan uzak durulmalıdır.

Noterlik ya da noter stajyerliğinin haricinde herhangi bir işte çalışmamak ya da başka bir işe sahip olmamak gerekir.

Mahkeme tarafından kesinleştirilen karar neticesinde; hâkim, savcı, memur, avukat ya da noter olmaktan men edilmemek gerekir. Bu haklardan men edilen kişiler noter olamazlar.

Kamu kurum ve kuruluşlarından kısıtlanmamak gerekir.

Akıl sağlığı yerinde olmalıdır.

Kişiler hakkında acizlik kararı çıkartılmamalıdır.

NOTER OLMAK İÇİN KAÇ YILLIK AVUKATLIK YAPMAK GEREKİR?

Noter olmak için en az 4 yıl avukat, hakim ve savcı veya akademisyen olarak görev yapmanız gerekmektedir.