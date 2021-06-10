Endüstri için en çok kullanılan ham maddelerden biri olan pamuk, sıcak iklimlerde yetişir. Pamuğun en çok kullanıldığı alan tekstildir. İçeriğindeki lifler kumaş yapımına uygundur. Cilde zarar vermeyen yapısı ile genellikle çocuk kıyafetlerinde de en çok pamuklu ürünler tercih edilir. Pamuk dünya üzerinde pek çok noktada yetiştirilir.

PAMUK NEREDE YETİŞİR?

Pamuk yetiştiriciliği için en uygun ortam sıcak bölgelerdir. Bu yüzden Türkiye'de pamuk en çok hangi ilde yetişir? Sorusunun cevabı Adana ve Şanlıurfa'dır. Çevre illerde de pamuk yetiştiriciliği yapılabilir.

PAMUK EN ÇOK HANGİ BÖLGEDE YETİŞİR?

Pamuğun Türkiye'de en çok yetiştirildiği bölge Çukurova Bölgesi'dir. Çukurova Bölgesi Türkiye'de pamuk yetiştiriciliğinin yüzde 70'ini karşılar. Güneydoğu Anadolu Bölgesi de pamuk yetiştiriciliği için elverişlidir. Pamuğun yetiştirildiği diğer bölgeler ise şu şekildedir:

Ege Bölgesi'nde Aydın, Manisa, Balıkesir

Akdeniz Bölgesi'nde Mersin, Kahramanmaraş ve Hatay

Marmara Bölgesi'nde Bursa ve Çanakkale

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Malatya, Iğdır ve Elazığ. Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı yüksek yerlerinde ise pamuk yetiştirilmez. Bunun nedeni yüksek sıcaklık farklarıdır. Karadeniz Bölgesi'nde de yaz ayları kural olmadığından dolayı pamuk yetiştirilmez.

PAMUK HANGİ İKLİMDE YETİŞİR?

Pamuk, soğuğa, yağışa ve sert rüzgarlara dayanıksız bir bitkidir. Özellikle don tehlikesi olan yerlerde pamuk yetiştiriciliği yapılamayacağının bilinmesi gerekir. Pamuk yetiştirmek için sıcak, güneş gören iklimlere ihtiyaç duyulur. Pamuğun yetişmesi için topraktaki sıcaklığın 15 dereceye ulaşması gerekir. Aksi halde 15 derece sıcaklık altında pamuk tohumları çimlenmeyecektir. Çimlenmeyen pamuk tohumları kalitesiz ve verimsiz bir hasat dönemine yol açar.

PAMUK NASIL YETİŞİR?