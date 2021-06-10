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Giriş Tarihi: 10.6.2021 08:56 Son Güncelleme: 10.6.2021 08:56

? Pamuk en çok hangi bölgede, ilde yetişir?

Pamuk nerede yetişir? Pamuk en çok hangi bölgede, ilde yetişir?

Pamuk yüzyıllardan bu yana üretilen, beyaz altın olarak adlandırılan bir üründür. İki metreye kadar sağları olan bu bitkinin ucunda oluşan yumurtalardan çıkan madde pamuk olarak adlandırılır. Sanayi v tekstil için önemli bir ham madde olan pamuk, kimya sektörü için de kullanılır. Yetiştirilmesi için sıcak ve fazla yağış almayan bölgelere ihtiyaç vardır. Türkiye’de pamuk yetiştiriciliğinin anavatanı ise Adana ve Çukurova Bölgesi’dir. İşte ? Pamuk en çok hangi bölgede, ilde yetişir?

Endüstri için en çok kullanılan ham maddelerden biri olan pamuk, sıcak iklimlerde yetişir. Pamuğun en çok kullanıldığı alan tekstildir. İçeriğindeki lifler kumaş yapımına uygundur. Cilde zarar vermeyen yapısı ile genellikle çocuk kıyafetlerinde de en çok pamuklu ürünler tercih edilir. Pamuk dünya üzerinde pek çok noktada yetiştirilir.

PAMUK NEREDE YETİŞİR?

Pamuk yetiştiriciliği için en uygun ortam sıcak bölgelerdir. Bu yüzden Türkiye'de pamuk en çok hangi ilde yetişir? Sorusunun cevabı Adana ve Şanlıurfa'dır. Çevre illerde de pamuk yetiştiriciliği yapılabilir.

PAMUK EN ÇOK HANGİ BÖLGEDE YETİŞİR?

Pamuğun Türkiye'de en çok yetiştirildiği bölge Çukurova Bölgesi'dir. Çukurova Bölgesi Türkiye'de pamuk yetiştiriciliğinin yüzde 70'ini karşılar. Güneydoğu Anadolu Bölgesi de pamuk yetiştiriciliği için elverişlidir. Pamuğun yetiştirildiği diğer bölgeler ise şu şekildedir:

  • Ege Bölgesi'nde Aydın, Manisa, Balıkesir
  • Akdeniz Bölgesi'nde Mersin, Kahramanmaraş ve Hatay
  • Marmara Bölgesi'nde Bursa ve Çanakkale

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Malatya, Iğdır ve Elazığ. Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı yüksek yerlerinde ise pamuk yetiştirilmez. Bunun nedeni yüksek sıcaklık farklarıdır. Karadeniz Bölgesi'nde de yaz ayları kural olmadığından dolayı pamuk yetiştirilmez.

PAMUK HANGİ İKLİMDE YETİŞİR?

Pamuk, soğuğa, yağışa ve sert rüzgarlara dayanıksız bir bitkidir. Özellikle don tehlikesi olan yerlerde pamuk yetiştiriciliği yapılamayacağının bilinmesi gerekir. Pamuk yetiştirmek için sıcak, güneş gören iklimlere ihtiyaç duyulur. Pamuğun yetişmesi için topraktaki sıcaklığın 15 dereceye ulaşması gerekir. Aksi halde 15 derece sıcaklık altında pamuk tohumları çimlenmeyecektir. Çimlenmeyen pamuk tohumları kalitesiz ve verimsiz bir hasat dönemine yol açar.

PAMUK NASIL YETİŞİR?

  • Pamuk yetiştiriciliği yapılmak istendiğinde dikkat edilmesi gereken pek çok nokta vardır. Pamuk yetiştiriciliği oldukça zor ve yorucu bir süreçtir. İşte pamuk nasıl yetişir hakkında bilinmesi gerekenler:
  • Ekim nöbeti pamuk yetiştirme sırasında önemli bir yer tutar. Ekim nöbeti kış yağışları ve toprak yapısını işaret eder. Bu dönemlerde patates, yer fıstığı, çeltik, mısır gibi ürünler ekilebilir.
  • Pamuk ekimi yapmadan önce toprak hazırlanmalıdır. Toprağın 30 cm'ye kadar alt üst edilerek açılması gerekir. Derinden bu işlemin yapılmaması gerekir. Bunun nedeni yabani kökleri ortadan kaldırmasıdır. Bu karıştırma işlemi ile toprak havalandırılır. Yapılan bu işlemler toprakta geçirgenliğin artmasını ve su tutma gücünü de yükseltir.
  • Ekim zamanı pamuk yetiştirmek için önemlidir. Pamuk için ekim yapmak için toprak 4 ya da 5 gün takip edilir. Sabah 08:00 saatlerinde toprak ısısı 15 dereceye geldiğinde ve bu ısı sabit kaldığında ekim yapılabilir. Pamuk ekimi için en uygun tarihler ise Nisan'ın son haftası ve mayısın ikinci haftasına kadar olan süreyi içerir.
  • 60 ila 80 cm'lik aralıklar ile her dekar toprağa 6 kg tohum atılır.
  • Pamuk tohumlarını derine ekmemeye özen gösterilmelidir. Uygun toprak derinliği en fazla 5 cm olmalıdır. Derine tohum atıldıkça bunların çimlenmesi zaman alır ve zorlaşır.

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Pamuk nerede yetişir? Pamuk en çok hangi bölgede, ilde yetişir?
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