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Giriş Tarihi: 10.6.2021 16:20 Son Güncelleme: 10.6.2021 16:21

? TDK'ya Göre , Anlamı Nedir?

Sesteş Ne Demek? TDK'ya Göre Sesteş Kelimeler Nelerdir, Anlamı Nedir?

Dil bilgisi terimi olarak karşımıza çıkan sesteş sözcüğü, aslında günlük dilde yer alan pek çok kelimenin içinde bulunduğu bir grubu temsil etmektedir. Diğer adı eş sesli olan bu sözcük; , TDK’ya göre sesteş anlamı nedir gibi sorularla araştırılıyor. Ayrıca sorusu da konuyu örneklerle pekiştirmek isteyenler tarafından araştırılıyor.

Sesteş sözcükler dilimizde birçok örneğiyle günlük hayatta dahi sık sık kullanılır. Dil bilgisi terimi olan sesteş sözcüğü, birden fazla durumu ifade eden kelimeleri anlatmak için kullanılır. , TDK'ya göre sesteş anlamı nedir gibi sorular bu kelimenin anlamını araştıranlar tarafından kullanılıyor. Dil bilimine meraklı olanlar, gibi sorularla sesteş kelime örneklerini inceliyor.

SESTEŞ NE DEMEK?

Sesteş kelimesi eş sesli anlamına gelmektedir. Bu ifade, yazılışı aynı, anlamı farklı kelimeler için kullanılır. Aynı fonetik ve söz dizimine sahip olan iki kelimenin başka anlamları karşılaması durumudur. Ancak bu anlamların ikisi de gerçek ve temel anlam olmalıdır. Kelimelerden biri mecaz olursa sesteşlik söz konusu olmaz.

SESTEŞ İLE EŞ SESLİ AYNI MI?

Sesteş ve eş sesli aynı anlama gelmektedir. Sesteş sözcükler, aynı yazılıp farklı anlamı verdikleri için edebiyatta sıkça kullanılır. Şiirlerde sık sık kullanılan cinas sanatı da sesteş sözcüklerden hareketle oluşmuştur.

SESTEŞ KELİMELER NELERDİR?

Dilimiz eş sesli ve eş anlamlı kelimeler bakımından hayli zengindir. Bu kelimelerin bir anlamı isim bir anlamı fiil olarak karşımıza çıkabilir. Bazılarında ise her iki anlamın da isim olduğu görülür. Eş sesli veya sesteş kelimelere örnek olarak taş, at, kurt, geç, saz, yol, serin, yağ, in, dal, gül, uç, dik, iç, an, kız, yağ, kaz, dolu, çay, kara, yaş, kaç, kan, bağ, kazan, asma, al, güldür, yan, var, yazma, koru, sık, bin, kat, ay, öğüt, sal, yaz, yüz, dil gibi kelimeler gösterilebilir.

SESTEŞ SÖZCÜKLERİN KULLANILDIĞI CÜMLELER

"Evimizin önünden geçen çay köyü ikiye bölüyor"

"Gel birer bardak çay içelim"

Çay sözcüğü ilk cümlede akarsu anlamıyla, ikinci anlamda içecek anlamıyla kullanılmıştır.

"Beyaz gerdanında bir de ben gerek"

Burada ben kelimesi hem ciltte çıkan siyah nokta anlamında, hem de 1. tekil kişi zamiri anlamında kullanılarak cinas yapılmıştır.

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Sesteş Ne Demek? TDK'ya Göre Sesteş Kelimeler Nelerdir, Anlamı Nedir?
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