Sesteş Ne Demek? TDK'ya Göre Sesteş Kelimeler Nelerdir, Anlamı Nedir?

Sesteş sözcükler dilimizde birçok örneğiyle günlük hayatta dahi sık sık kullanılır. Dil bilgisi terimi olan sesteş sözcüğü, birden fazla durumu ifade eden kelimeleri anlatmak için kullanılır. Sesteş ne demek, TDK'ya göre sesteş anlamı nedir gibi sorular bu kelimenin anlamını araştıranlar tarafından kullanılıyor. Dil bilimine meraklı olanlar, sesteş kelimeler nelerdir gibi sorularla sesteş kelime örneklerini inceliyor.

SESTEŞ NE DEMEK?

Sesteş kelimesi eş sesli anlamına gelmektedir. Bu ifade, yazılışı aynı, anlamı farklı kelimeler için kullanılır. Aynı fonetik ve söz dizimine sahip olan iki kelimenin başka anlamları karşılaması durumudur. Ancak bu anlamların ikisi de gerçek ve temel anlam olmalıdır. Kelimelerden biri mecaz olursa sesteşlik söz konusu olmaz.

SESTEŞ İLE EŞ SESLİ AYNI MI?

Sesteş ve eş sesli aynı anlama gelmektedir. Sesteş sözcükler, aynı yazılıp farklı anlamı verdikleri için edebiyatta sıkça kullanılır. Şiirlerde sık sık kullanılan cinas sanatı da sesteş sözcüklerden hareketle oluşmuştur.

SESTEŞ KELİMELER NELERDİR?

Dilimiz eş sesli ve eş anlamlı kelimeler bakımından hayli zengindir. Bu kelimelerin bir anlamı isim bir anlamı fiil olarak karşımıza çıkabilir. Bazılarında ise her iki anlamın da isim olduğu görülür. Eş sesli veya sesteş kelimelere örnek olarak taş, at, kurt, geç, saz, yol, serin, yağ, in, dal, gül, uç, dik, iç, an, kız, yağ, kaz, dolu, çay, kara, yaş, kaç, kan, bağ, kazan, asma, al, güldür, yan, var, yazma, koru, sık, bin, kat, ay, öğüt, sal, yaz, yüz, dil gibi kelimeler gösterilebilir.

SESTEŞ SÖZCÜKLERİN KULLANILDIĞI CÜMLELER

"Evimizin önünden geçen çay köyü ikiye bölüyor"

"Gel birer bardak çay içelim"

Çay sözcüğü ilk cümlede akarsu anlamıyla, ikinci anlamda içecek anlamıyla kullanılmıştır.

"Beyaz gerdanında bir de ben gerek"

Burada ben kelimesi hem ciltte çıkan siyah nokta anlamında, hem de 1. tekil kişi zamiri anlamında kullanılarak cinas yapılmıştır.