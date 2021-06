So kelimesi, içinde bulunduğu cümlenin kuruluşuna, cümlede bulunduğu konuma, cümlenin anlamına ve bağlamına göre farklı anlamlar kazanmaktadır. Bu anlamlar, so ne demek, İngilizce so kelimesinin Türkçe anlamı nedir gibi sorularla araştırılıyor. İşte bu kelimenin anlamına ilişkin merak edilen detaylar ve so kelimesi ile kurulmuş cümle örnekleri.

SO NE DEMEK TÜRKÇESİ NE?

So ifadesi bulunduğu cümleye göre farklı anlamlar alır. Bu yüzden, şu yüzden, şöyle, böyle, böylece, öyle, kâfi, demek ki, bu sebeple, kadar, diye, madem ki, öyleyse, o halde, yani, diye, dolayısıyla, böyle olunca gibi anlamlara gelir. Kelimenin bu anlamlardan hangisini ifade ettiğini anlayabilmek için İngilizce bilgisini belli bir seviyeye kadar ilerletmiş olmak ve anlamı bağlamdan ayırt edebilmek gerekir.

SO NE DEMEK İNGİLİZCE?

Bu anlamlara ek olarak, "so-so" ifadesinde "şöyle böyle, aşağı yukarı, ne iyi ne kötü, yarı yarıya, fifty-fifty" gibi anlamlar vardır. Ayrıca "so much" ifadesi de bu kelimenin yaygın kullanıldığı yerlerden biridir. Bu ifade çok, aşırı anlamlarına gelir. Örneğin "I love you so much" cümlesi "Seni çok seviyorum" demektir. Kelimenin diğer yaygın kullanımları ve anlamları şu şekilde:

So far: Şimdiye kadar, bu zamana kadar

So many: Bu kadar

So much: O kadar, çok

So that: Böylece

So what: Ne farkeder, ne olabilir

So on: Buna benzer, benzeri şeyler

So long: Hoşça kal

So long as: sürece, -mek şartıyla, -dikçe (Örneğin: Burada kaldığın sürece, yemeğini yemek şartıyla, oraya gitmedikçe)

So-so: Eh işte, idar eder, fena değil

So to speak: Tabiri caizse

So there: İşte! (Öfkeyle söylenen bir cümleyi pekiştirme amacıyla)