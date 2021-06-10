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Giriş Tarihi: 10.6.2021 10:52 Son Güncelleme: 10.6.2021 10:52

Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu! 2021 , yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu! 2021 Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Üniversitelerin açılacağı tarih, öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin merak ettiği konusuna yanıt verdi. Erdoğan, 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversitelerin açılacağı tarihi duyurdu. Bu gelişmenin ardından , uzaktan eğitim bitti mi sorusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ve üniversiteler ne zaman açılacak konusuyla ilgili son gelişmeler

Son dakika haberi... Üniversiteler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimini sürdürüyor. Öğrenciler, bir an önce fakültelerine kavuşmak isterken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli açıklama geldi. Erdoğan, 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversitelerin açılma tarihi hakkında bilgi verdi. Böylelikle, günlerdir merak edilen sorusu yanıt buldu.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından üniversitelerin açılacağı tarihi paylaştı. Erdoğan, 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversitelerin açılacağını belirtirken Eylül ayını işaret etti. Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da üniversitelerde aşılama süreci ile ilgili bilgi verdi.

İşte, 2021-2022 üniversiteler ne zaman açılacak konusuyla ilgili gelişmeler ve yüz yüze eğitimde son durum

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül 2021 tarihi itibarı ile başlayacağını bildirdi.

BAKAN KOCA: 13 EYLÜL'DEN ÖNCE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZ DE AŞILARINI OLACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında bir takipçisinin kendisine "Öğrenciler de aşılanınca yüz yüze eğitime başlarız tabii. Üniversite nüfusunun ezici çoğunluğu onlar" demesi üzerine açıklama yaptı. Bakan Koca, takipçisine verdiği cevapta "Cem Bey, merak etmeyin 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun" ifadelerini kullandı.

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Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu! 2021 Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim başlayacak mı?
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