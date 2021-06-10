Uzman çavuş nasıl olunur? Uzman çavuş olma şartları nelerdir?

Türk silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzman çavuş olarak görev almak isteyen pek çok kişi bu mesleğe adım atmak için neler yapılması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. Subay ve astsubaylar arasındaki ilişkileri yönetmek ve muharebe görevlerini üstlenmek gibi birçok vazifesi olan uzman çavuşluğu mesleği, ülkemizde orduya verilen önemden ötürü oldukça itibarlı bir meslek olarak görülüyor. Uzman çavuş olmak için belirlenen şartların tamamını sizler için yazımızda derledik. İşte konuyla ilgili bilinmesi gerekenler…

UZMAN ÇAVUŞ NASIL OLUNUR?

Uzman çavuş; uzman erbaşı ve uzman onbaşı olarak da ifade edilmektedir. Uzman çavuş olmak isteyen adaylar istenilen şartları karşıladığı takdirde sözlü mülakat ve fiziki yeterlilik sınavına girmeleri gerekir. Tüm bu aşamalardan başarı elde eden adaylar, uzman çavuş eğitimi aldıktan sonra 37 yıl arasında göreve başlamak için gerekli sözleşmeyi imzalar ve bu mesleğe adım atabilir. Uzman çavuş olmak için gereken şartları inceledikten sonra bu mesleğe uygun olup olmadığınız konusunda bir karara varabilirsiniz. O halde uzman çavuş olma şartlarını şöyle sıralayabiliriz;