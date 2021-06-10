Dönemin en kanlı savaşlarından biri olan Vietnam Savaşı, başta Sovyetler Birliği olmak üzere Doğu ve Batı Bloğunun idaresindeki ABD güçleri arasında meydana gelmiştir. İkinci Çinhindi Savaşı şeklinde de ifade edilen Vietnam Savaşı, Güney Vietnam, Kuzey Vietnam, Laos ve Kamboçya bölgelerinde vuku bulmuştur. Vietnam Savaşı'nın Batı Bloğunda ABD VE Güney Vietnam bulunuyordu. Doğu Bloğunda ise Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Vietnam ve Sovyetler Birliği yer alıyordu. Uzun yıllar boyu devam eden Vietnam Savaşı, tarihte en büyük savaşlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

VİETNAM SAVAŞI TARİHİ

Vietnam Savaşı, 1955 ve 1975 yılları arasında Doğu ve Batı Bloğunda meydana gelmiştir. Önceleri İngiltere ve Fransa sömürgesi altındaki Çinhindi bölgesi II. Dünya savaşı döneminde Japonya'nın hakimiyetinde idi. Fransa ve İngiltere 1945 tarihinde güç kazanmak için bölgeye tekrar girmiştir.

Sovyetler Birliği, Çin ve Fransa'nın yaymış olduğu komünizme karşı mücadele söz konusudur. Ayrıca ABD'de bu mücadeleye destek sağlamıştır. 1954'lü yıllara gelindiğinde ise Kuzey ve Güney Vietnam kurulmuştur. Bu, Cenevre Antlaşması sonucunda gerçekleşmiştir.

VİETNAM SAVAŞI NEDENLERİ

Fransız güçleri Vietnam'dan çekildiğinde komünizm yayılım göstermiş ve Fransız tutkunu güçlerin sayısı artmaya başlamıştır. Sonuç olarak Vietnam'da bir kargaşa söz konusu olmuştur. Bu kargaşaya karşılık olarak BM Vietnam'ı Güney ve Kuzey şeklinde ikiye ayırmıştır.

Cenevre Antlaşması vasıtasıyla bölgede Kamboçya, Laos, Güney Vietnam ve Kuzey Vietnam adında bazı devletler kurulmuştur. Tam da Kuzey ve Güney Vietnam 1965'li yıllarda birleşecek diye beklenirken, Güney Vietnam'ın seçime katılmaması üzerine Kuzey Vietnam bu durum karşısında Güney Vietnam'a karşı savaş başlatmıştır.

VİETNAM SAVAŞI SONUÇLARI

Vietnam Sovyetler Birliği, ABD ve 21 yıl süren savaşa karşın bölünmeyerek tek devlet olmayı başarmıştır. Vietnam Savaşı sonuçlarına ilişkin detaylar şöyledir;