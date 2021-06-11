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Giriş Tarihi: 11.6.2021 09:43 Son Güncelleme: 11.6.2021 09:43

KPSS lisans sınavı ne zaman? 2021 KPSS A Grubu - ÖABT - GY-GK sınavları ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? İşte

KPSS lisans sınavı ne zaman? 2021 KPSS A Grubu - ÖABT - GY-GK sınavları ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? İşte ÖSYM KPSS sınav takvimi

28 Mayıs’ta başlayan 2021 yılı Kamu personeli Seçme Sınavı başvuruları alınmaya devam ediyor. KPSS’ye girecek memur adayları sınav odaklı çalışmayı sürdürürken, bir yandan da 2021 Lisans KPSS ne zaman? ÖABT - GY-GK sınavları ne zaman gibi sınava ilişkin konuları araştırıyor. KPSS başvuruları ne zaman bitiyor sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte !

Bu yıl KPSS A Grubu, Alan Bilgisi, ÖABT ve GY-GK oturumlarıyla gerçekleşecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı için az bir zaman kaldı. Başvuruları geçtiğimiz hafta alınmaya başlayan KPSS için memur adayları araştırmaya koyuldu. Bu kapsamda 2021 Lisans KPSS ne zaman, KPSS A Grubu - ÖABT - GY-GK sınavları ne zaman sorusu en çok merak edilenlerin başında yer alıyor. KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? İşte .

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN SON BULUYOR?

28 Mayıs'ta başlayan KPSS başvuruları 14 Haziran tarihinde saat 23:59'da sona erecek. Başvuru işlemleri üzerinden yapılacak olup başvuru ücretleri ÖSYM tarafından belirtilen bankalar aracılığıyla elden ya da internet bankacılığı ile yatırılacak. 23:59'a kadar ödeme işlemi tamamlanmamış ya da başvuru sürecinde eksik bilgi girilmiş başvurular geçersiz olacak.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aşağıdaki linkte yer alan ÖSYM AİS üzerinden KPSS başvuru butonuna tıklayıp gerekli bilgileri doldurarak KPSS başvuru işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sınava başvuru esnasında iletişim ve eğitim bilgilerinin güncel ve doğru olduğundan emin olunmalıdır. Başvuru esnasında HES kodu gerekeceğinden adayların HES kodunun hazır olması gerekmektedir. HES kodu olmayanlar Hayat Eve Sığar uygulamasından temin edebilir.

2021 KPSS NE ZAMAN?

2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri 1 Ağustos'ta, Alan Bilgisi ilk oturumu 7, ikinci oturumu 8 Ağustos'ta, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ise 15 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 16 Eylül'de ilan edilecek.

KPSS GY-GK: 1 Ağustos 2021

KPSS Eğitim Bilimleri: 1 Ağustos 2021

KPSS Alan Bilgisi 1. Oturum: 7 Ağustos 2021

KPSS Alan Bilgisi 2. Oturum: 8 Ağustos 2021

KPSS ÖABT: 15 Ağustos 2021

KPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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KPSS lisans sınavı ne zaman? 2021 KPSS A Grubu - ÖABT - GY-GK sınavları ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? İşte ÖSYM KPSS sınav takvimi
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