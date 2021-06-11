Bu yıl KPSS A Grubu, Alan Bilgisi, ÖABT ve GY-GK oturumlarıyla gerçekleşecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı için az bir zaman kaldı. Başvuruları geçtiğimiz hafta alınmaya başlayan KPSS için memur adayları araştırmaya koyuldu. Bu kapsamda 2021 Lisans KPSS ne zaman, KPSS A Grubu - ÖABT - GY-GK sınavları ne zaman sorusu en çok merak edilenlerin başında yer alıyor. KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? İşte ÖSYM KPSS sınav takvimi.
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN SON BULUYOR?
28 Mayıs'ta başlayan KPSS başvuruları 14 Haziran tarihinde saat 23:59'da sona erecek. Başvuru işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak olup başvuru ücretleri ÖSYM tarafından belirtilen bankalar aracılığıyla elden ya da internet bankacılığı ile yatırılacak. 23:59'a kadar ödeme işlemi tamamlanmamış ya da başvuru sürecinde eksik bilgi girilmiş başvurular geçersiz olacak.
KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aşağıdaki linkte yer alan ÖSYM AİS üzerinden KPSS başvuru butonuna tıklayıp gerekli bilgileri doldurarak KPSS başvuru işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sınava başvuru esnasında iletişim ve eğitim bilgilerinin güncel ve doğru olduğundan emin olunmalıdır. Başvuru esnasında HES kodu gerekeceğinden adayların HES kodunun hazır olması gerekmektedir. HES kodu olmayanlar Hayat Eve Sığar uygulamasından temin edebilir.
2021 KPSS NE ZAMAN?
2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri 1 Ağustos'ta, Alan Bilgisi ilk oturumu 7, ikinci oturumu 8 Ağustos'ta, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ise 15 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 16 Eylül'de ilan edilecek.
KPSS GY-GK: 1 Ağustos 2021
KPSS Eğitim Bilimleri: 1 Ağustos 2021
KPSS Alan Bilgisi 1. Oturum: 7 Ağustos 2021
KPSS Alan Bilgisi 2. Oturum: 8 Ağustos 2021
KPSS ÖABT: 15 Ağustos 2021
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