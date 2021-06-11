Bu yıl KPSS A Grubu, Alan Bilgisi, ÖABT ve GY-GK oturumlarıyla gerçekleşecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı için az bir zaman kaldı. Başvuruları geçtiğimiz hafta alınmaya başlayan KPSS için memur adayları araştırmaya koyuldu. Bu kapsamda 2021 Lisans KPSS ne zaman, KPSS A Grubu - ÖABT - GY-GK sınavları ne zaman sorusu en çok merak edilenlerin başında yer alıyor. KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? İşte ÖSYM KPSS sınav takvimi.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN SON BULUYOR?

28 Mayıs'ta başlayan KPSS başvuruları 14 Haziran tarihinde saat 23:59'da sona erecek. Başvuru işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak olup başvuru ücretleri ÖSYM tarafından belirtilen bankalar aracılığıyla elden ya da internet bankacılığı ile yatırılacak. 23:59'a kadar ödeme işlemi tamamlanmamış ya da başvuru sürecinde eksik bilgi girilmiş başvurular geçersiz olacak.