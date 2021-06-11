AÖF sınav sonuçları açıklandı mı konusu, öğrencilerin gündeminde bulunuyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bitirme (final) sınavları 7 Haziran'da son buldu. Öğrenciler, çevrimiçi ortamda final sınavlarına katılım gösterirken AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı.
AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden öğrenci kimlik bilgileriyle veya e-Devlet girişiyle görüntülenebilecek. Peki, 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
İşte, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır konusuyla ilgili gelişmeler
AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli olmadı.
Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleşen sınavlar göz önüne alındığında, AÖF sınav sonuçlarının 14-15 Haziran tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden öğrenci kimlik bilgileriyle veya e-Devlet girişiyle görüntülenebilecek.
Yapılan sınavlardan geçer not alamayan öğrenciler, yaz okulu sınavı ile bu dersi vermeye hak kazanıyor. Bu yıl yaz okulu 8 Ağustos'ta gerçekleşecek.
2021 AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ OLDU?
Anadolu Üniversitesi 2020 yılının Mayıs ayında yaptığı değişiklikle ders geçme notunu 30'dan 35'e yükseltti. Online sınavlar için ara sınavların etkisi yüzde 25, final sınavının etkisi 75 olarak belirlendi. Ders ortalaması 35'in altında olan öğrenciler FF harf notuyla dersten kalmış olacak. CD, DC, DD ve FF harf notuna sahip olan öğrenciler 2.00 ortalamasını tutturdukları takdirde koşullu olarak dersi geçebiliyor.