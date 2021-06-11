AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yapılan sınavlardan geçer not alamayan öğrenciler, yaz okulu sınavı ile bu dersi vermeye hak kazanıyor. Bu yıl yaz okulu 8 Ağustos'ta gerçekleşecek.

2021 AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ OLDU?

Anadolu Üniversitesi 2020 yılının Mayıs ayında yaptığı değişiklikle ders geçme notunu 30'dan 35'e yükseltti. Online sınavlar için ara sınavların etkisi yüzde 25, final sınavının etkisi 75 olarak belirlendi. Ders ortalaması 35'in altında olan öğrenciler FF harf notuyla dersten kalmış olacak. CD, DC, DD ve FF harf notuna sahip olan öğrenciler 2.00 ortalamasını tutturdukları takdirde koşullu olarak dersi geçebiliyor.